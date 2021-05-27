Süper Lig'e yükselen Altay'ın en golcü ismi Paixao, formasını çıkarmadı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Altay'da toplam 25 gole ulaşan Marco Paixao, aynı zamanda istikrarlı performansıyla da öne çıktı.
Play-off dahil bu sezon 37 maçta 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Altay, 71 gol atıp, kalesinde 41 gol gördü. İzmir temsilcisi adına 3'ü play-off etabında toplam 25 gol kaydeden Marco Paixao, hem takımının hem de ligin en srorer ismi olmayı başardı.
Portekizli golcüyü yedişer golle Erhan Çelenk ile Leandro Kappel, dörder golle Adrien Regattin ile Deniz Kadah, üçer golle Eren Erdoğan ve Ziya Alkurt, ikişer golle Armand Gnanduillet, İbrahim Öztürk ve Khaly Thiam, birer golle de Cebrail Karayel, Jasmin Scuk, Kazımcan Karataş, Mehmet Erdem Uğurlu, Murat Akça, Özgür Özkaya, Yılmaz Özeren ve Zeki Yıldırım izledi.
GZT Giresunsporlu Sergen Piçinciol, Adanasporlu Hakan Çinemre, Tuzlasporlu İsmail Konuk ve Bursasporlu Aykut Akgün de Altay adına kendi kalelerine birer gol attı.
- En fazla süre alan da Marco Paixao
Toplam 36 futbolcunun forma şansı bulduğu siyah-beyazlı ekipte 32'si ilk 11'de 36 maça çıkan Marco Paixao, 2 bin 850 dakikayla en fazla forma giyen isim oldu. Portekizli golcüyü 2 bin 353 dakikayla Leandro Kappel ve 2 bin 336 dakikayla Erhan Çelenk takip etti.
Bu sezon 70 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırılan siyah-beyazlı ekipte Erhan Çelenk ve Zeki Yıldırım birer kez kırmızı kart gördü.
- Sezon raporu
Altay'ın 2020-2021 sezonunda play-off maçları dahil sezon raporu şöyle:
OyuncuMaçİlk 11SüreGolSarıKırmızıAdam Stackhowiak44360000Adrien Regattin33262224440Andre Poko66523000Anton Putsila62270000Armand Gnanduillet151296230Berkay Sülüngöz21191725050Burak Öğür88720000Cebrail Karayel1512982130Cihan Topaloğlu25252250030Çağlar Birinci52190000Deniz Kadah154452410Edin Cocalic33269000Eren Erdoğan141168320Ergin Keleş2019000Erhan Çelenk34272336741Harun Alpsoy96532020İbrahim Öztürk23191658220İlhan Depe61130000Jasmin Scuk30252088140Kadir Yazıcı54396010Kazımcan Karataş61116100Khaly Thiam25221792280Leandro Kappel32292353720Lokman Gör18161488030Marcio Mossoro165552000Marco Paixao363228502520Mehmet Erdem Uğurlu17151397130Murat Akça18151306130Özgür Özkaya14141224120Rıdvan Şimşek94393010Tolga Ünlü29262309040William Amorim2160000Yekta Kurtuluş142326020Yılmaz Özeren1610890130Zeki Yıldırım125481111Ziya Alkurt32151466320
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