Süper lüks yatlar "The Ragnar" ve "Aurora" Marmaris'te

Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" ve Cayman Adaları bayraklı 74 metre uzunluğundaki "Aurora" isimli süper lüks yatlar Marmaris'e geldi.

Marmaris Körfezi'ne giren süper yatlar, Marmaris Cruise Port Limanı'ndaki büyük iskeleye yanaştırıldı.

Günübirlik gezi teknelerindeki turistlerinde ilgi odağı olan süper yatlar, limandaki turistlerce de fotoğraflandı.

Rus iş insanlarından Andrey Molchanoz'a ait olduğu belirtilen 74 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "Aurora" 2017 yılında Lürssen tarafından kuzey Almanya’daki Rendsburg Tersanesinde üretildi.

Ortalama 18 deniz mili hızıyla görenleri kendine hayran bırakan süper yat, 6 lüks kamarasında toplam 12 konuk ağırlayabiliyor.

- "The Ragnar"

Gövdesi ve yapısıyla dikkat çeken süper yat "The Ragnar" da lüks 6 kabinde 12 misafir konuk edilebiliyor.

Helikopter pisti dahil birçok lüksü barındıran süper yat, buzlu denizlerde gidebilme özelliğine de sahip.

Rus oligark Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" adlı süper yatın öğleden sonra limandan ayrılacağı öğrenildi.



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