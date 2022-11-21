‘Supernatural’ dizisinin yıldızı Nicki Aycox kansere yenik düştü

2020 yılında lösemi teşhisi konan ABD’li oyuncu Nicki Aycox, verdiği zorlu bir mücadelenin ardından perşembe günü, 47 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm haberi, sosyal medyada baldızı Susan Raab Ceklosky tarafından duyuruldu. Aycox, oyunculuktan emekli olduktan altı yıl sonra 2020’de lösemi teşhisi aldı. Başlangıçta Covid-19’a yakalandığını düşündü ancak sonrasında kanser tedavisine başladı.

Kemoterapi ile kök hücre nakli geçirdi ve mücadelesini Instagram hesabından yayınladı.

Oklahoma yerlisi olan aktris, çocukken piyano çaldı ve yarışmalarda performans sergileyerek oyunculuk kariyerine adım attı.

En çok “Supernatural” dizisindeki Meg Masters karakteriyle tanınan ünlü oyuncu için dizinin yaratıcısı Eric Kripke, pazar günü Twitter’da taziyelerini bildirdi.

