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Süphan Dağı nilüferlerle güzelleşti

VAN HABERLERİ  | 22.06.2020 14:34 | Son Güncelleme

Süphan Dağı nilüferlerle güzelleşti

Van, Ağrı ve Bitlis sınırlarında bulunan Süphan Dağı'nın eteklerindeki göletlerin sığ noktalarında açan yüzlerce nilüfer çiçeği görsel şölen sunuyor.

Avrupa'da koruma altında olan, gizemli ve mitolojik bir sembol olarak da kullanıldığı bilinen nilüferler, açtıkları yerlerde eşsiz güzellikleriyle seyrine doyum olmayan manzaraya sahne oluyor.

Van'ın Erciş ilçesindeki sulak alanlarda yetişen sarı ve beyaz nilüferler, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Her yıl mayıs ayı sonlarında açmaya başlayan nilüfer çiçeklerini görüntülemek için çok sayıda fotoğrafçı bölgeye geliyor. Erciş Evrensel Fotoğraf Derneği üyeleri de beyaz nilüferleri fotoğraflamak için sabahın erken saatlerinde Süphan Dağı eteğindeki göletlere geldi.

Çizme, tulum ve yağmurluklarını giyerek yer yer bir metreyi aşan suya giren dernek üyeleri, çiçeklerin en güzel fotoğraflarını çekebilmek için çaba gösterdi.

Fotoğraf tutkunlarından Yusuf Çelik, nilüferlerin Süphan Dağı'yla bütünleşen görüntüsünün eşsiz bir manzara oluşturduğunu söyledi.

Başka illerde de çiçeğin fotoğraflarını çektiklerini anlatan Çelik, "Süphan Dağı'nın eteklerinde olduğunu duyunca şaşırdık. Nilüfer çiçeği bataklıkta yetiştiği için onlara uygun kıyafetlerimizle geldik. Olağanüstü manzaralarla karşılaştık. Bunları kayıt altına aldık. Burası fotoğrafçılar için çok kıymetli bir bölge." dedi.

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