YURTHABER
  4. Şüpheli araçta gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi

Şüpheli araçta gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.01.2020 09:30 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobilden bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

Şüpheli araçta gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi

Adıyaman’da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobilden bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralar muhafaza altına alınırken konuyla ilgili H.K., isimli kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
‘Akran Zorbalığı’ konulu seminer‘Akran Zorbalığı’ konulu seminer
Yeni Mahalle sakinleri sorunlarını Başkan Kılınç’la paylaştıYeni Mahalle sakinleri sorunlarını Başkan Kılınç’la paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Büyükçekmece, Kazakistan’ın Real Sport takımıyla “Dostluk Maçı” yaptı

Büyükçekmece, Kazakistan’ın Real Sport takımıyla “Dostluk Maçı” yaptı

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

GSO’da ’Akkuyu Nükleer Güç Santrali Tedarikçi Toplantısı’ yapılacak

GSO’da ’Akkuyu Nükleer Güç Santrali Tedarikçi Toplantısı’ yapılacak

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:41
İkindi
15:15
Akşam
17:37
Yatsı
18:57

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Erbil Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Yetkin Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Turanlı Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Milli sporcunun hedefi yine şampiyon olmak

Milli sporcunun hedefi yine şampiyon olmak

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Adıyaman’da Öğrenciler Aşılandı

Adıyaman’da Öğrenciler Aşılandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.