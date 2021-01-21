Sur Belediyesi 17 yeni aracı filosuna kattı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur Belediyesi, vatandaşa daha iyi hizmet vermek için 17 yeni aracı filosunu kattı.

Alparslan İmam Hatip Ortaokulu/Anadolu Lisesi bahçesindeki törene katılan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, temizlik ve fen işlerinde kullanılmak üzere alınan 17 araçta inceleme yaptı.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediyeye 17 araç kazandırdıklarını söyledi.

"Bugün Sur Belediyesinin kurulduğu günden bugüne kadar en güçlü hamlesini, en büyük araç filosunu Belediyeye kazandırmış oluyoruz." diyen Çiftçi şöyle devam etti:

"Daha önce kiralama yöntemiyle büyük maliyetlerle belediyeye büyük yük oluşturan araç kiralama işinden geçtiğimiz yıl içinde vazgeçtik. Belediyemizin daha önce küçük ve eski araçları vardı. Artık kendine yetebilen alt yapısı güçlü kendi değer ve araçlarıyla bütün hizmetleri yürütebilecek bir belediye konumuna geldik. Bir yıllık çalışma içerisinde bu duruma geldik."

Belediye olarak 100 mahallenin tamamına hizmet üretebilecek konuma ulaştıklarını aktaran Çiftçi, "Belediye çöp toplama bakımında daha önce Sur ilçesinin 100 mahallesinden sadece 50'inde hizmet verebiliyordu ama bugün filomuza 10 yeni çöp aracı katıyoruz. Bu tarihten itibaren Sur ilçesinin bütün mahalleleri ve mezralarının çöpünü toplamış olacağız. Mahallelerimizden gelen vatandaşlarımızın taleplerinin tamamına yakınını karşılamış olduk." diye konuştu.