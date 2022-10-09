"Sur Kültür Yolu Festivali", Diyarbakır'ı kültür ve sanat rotasına dönüştürdü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen "Sur Kültür Yolu Festivali", ziyaretçileri çok sayıda kültür ve sanat etkinliğiyle buluşturdu.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca kentte düzenlenen ve dün başlayan festival ilgiyle sürüyor.

Ziyaretçiler, İçkale'de açılan "Amida Höyük ve Artuklu Sarayı Kazıları Sergisi", "Siyah Beyaz Diyarbakır Sergisi", "Diyarbakır Kazı İzleri Sergisi", Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren ve sergiye değer görülen 39 resmin yer aldığı "11. Resim Yarışması Sergisi" ile Refik Anadol'un "Rönesans Rüyaları Sergisi"ni gezme fırsatı buldu.

Tarihi Keçi Burcu'nda Devrim Erbil'in "Teknikler ve Renkler Karma Sergisi" de sanatseverlerin beğenisini topladı.

Ulucami Meydanı'nda 1915'de Çanakkale'de şehit düşen Diyarbakırlı Bargirhanoğlu Şeyhmus'un hikayesinin anlatıldığı "Bir Yanımız Hep Çanakkale'de" adlı tiyatro oyunu da ilgiyle izlendi.

Cami avlusunda Fatih Çıtlak ile Okuma Dersleri-Devran Gösterisi de ilgi gördü.

Festival kapsamında Kapadokya'dan getirilen balonlardan biri tarihi İçkale'de yükseldi.

- "Diyarbakır'ın tanıtımı için çok etkili bir festival"

Etkinliklere katılan vatandaşlardan Arzu Silahtar, AA muhabirine, festival kapsamında çok sayıda etkinlik ile buluşacaklarını belirterek, kente gelecek sanatçılara da ayrıca teşekkür ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'da bu festivalin gerçekleştirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Silahtar, "Çok güzel bir etkinlik. Diyarbakır'ın tanıtımı için çok etkili bir festival. Umarım devamı gelir. Diyarbakır çok zor günler geçirdi, güzel günlerin olması gerekiyor." dedi.

Pınar Akçadağ da festival süresince kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşup, güzel vakit geçirmeyi düşündüklerini dile getirerek, "Kentin tanıtılması açısından çok güzel olacak. Çok güzel, çok beğendim, herkesi davet ediyorum. Kentte ilk defa böyle bir festival düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

