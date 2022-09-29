Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da 4 mevsim tatil imkanı

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul, perakende ve enerji sektörlerindeki 30 yıllık deneyimini turizm sektörüne taşıyan Sur Yapı, "yeni nesil tatil" anlayışıyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya ile 4 mevsim tatil imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sur Yapı'nın paylaşım ekonomisi anlayışıyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, sakinlerine kendi tapulu evlerinde bir otelin sunduğu konfor ve hizmetlerin tamamını sağlıyor.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'dan devre mülk alanlar; resepsiyondan oda servisine, SPA&Wellness'dan özel plaja, tematik havuzlardan aquapark'lara kadar tesisin tüm imkanlarından yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'yı tasarlarken odak noktalarının 4 mevsim tatil olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AR-GE çalışmalarımız sonucu tatil beklentilerinin tümünü '4 mevsim tatil' formuyla Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da devre mülk alıcısına sunuyoruz. 5 yıldızlı resort konseptiyle tasarladığımız tesiste devre mülk sakinleri, her mevsime uygun tematik havuzlarımız ile sonbahar ve kış aylarında ısıtmalı havuzlardan faydalanırken, ilkbahar ve yaz aylarında özel plaj ve aquapark'ın tadını çıkarabilecek. Kepez Kent Ormanı'na komşu konumuyla orman aktivitelerini de beraberinde sunan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'dan alınacak tapulu devre mülkler, günden güne değer kazanarak kira getirisi potansiyeliyle tatilden para kazanma imkanı da oluşturacak."

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'nın kendine ait bir plajı bulunduğunu aktaran Elmas, "Özel plajımız, Türkiye'nin en güzel plajlarından biri olan Konyaaltı sahilinde yer alıyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'nın yılın büyük bir bölümünde denize girilebilen özel plajı, Akdeniz güneşinden yıl boyu yararlanma imkanı veriyor. Misafirlerimiz ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde ücretsiz servislerle özel plajdan faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.

Elmas, devre mülklerin 24 ay vade farksız taksit avantajıyla alınabileceğini bildirdi.

- Her mevsim havuz imkanı

Verilen bilgiye göre, tesiste çeşitli tematik havuzlar bulunuyor. Antalya'da denize girilemeyen kısa bir dönem içinde Sur Yapı Tatil Evleri sakinleri, sıcak ve ısıtmalı havuzlardan yararlanıyor.

Her mevsime uygun tematik havuzlar, kumsallı yüzme havuzu, aquapark, çocuk havuzları, dalga havuzu, kapalı havuzlar ve zen havuzları devre mülk sakinlerine her mevsim birçok ayrıcalıklı su aktivitesi sunuyor.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, Kepez Kent Ormanı'na komşu konumuyla içerisinde farklı uzunluklarda koşu, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile çeşitli orman aktivite alanları bulunduruyor. Orman alanı içinde ayrıca komşularla birlikte hoş vakit geçirilebilecek kır kahvesi, kır lokantası, kafe gibi alanlar da mevcut.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da ayrıca, macera parkuru, paintball sahası, mini bowling alanı, tenis kortu, mini futbol sahası, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, etkinlik alanları, gölet, dinlenme alanları, piknik ve barbekü alanlarının yanı sıra yoga, pilates, voleybol, futbol, basketbol, tenis, kardio gibi sporların yapılabileceği bir spor kulübü de yer alıyor.

Son yıllarda öne çıkan kavramlardan biri olan "sağlıklı yaşam", Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'nın odak noktasında yer alıyor. Spa&wellness merkezine sahip olan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, suyla gelen sağlıktan yararlanmak isteyenler için geniş bir hizmet yelpazesine sahip. Sur Yapı Antalya Tatil Evleri'nde klasik Türk hamamı, buhar odaları, saunalar, bitki terapi saunaları, macera duşları, şok duşları, cilt ve vücut bakımları da bulunuyor.

- Her şey dahil tatil

Tapulu devre mülk sahipleri, tatil organizasyonlarını yaparken bütçelerini kişi başına hesap etmek yerine bir kez ödeyerek geniş aileleriyle birlikte olmanın tadını çıkarıyor.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'daki geniş balkonlu evler, birçok kişinin konaklamasına imkan tanıyacak şekilde tasarlandı. 1+1 evler 4 kişi, 2+1 evler 6 kişi, 3+1 evler ise 8 kişi kapasitesine sahip. Devre mülk sakinleri, beyaz eşya, oturma grupları, küçük ev aletleri ve ev tekstili gibi her türlü ihtiyaca cevap veren eşyayı evlerinde kullanıma hazır halde bulacak.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, eşsiz konumuyla aynı gün içinde hem sahilde denize girilebilme hem de kayak yapılabilme imkanı sunuyor.

Deniz, kum ve güneşin ötesinde sakinlerine her yönüyle doyasıya bir tatil vadeden Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da tarih ve kültür gezilerinden hoşlananlar günübirlik turlarla Olimpos'tan Sagalosos'a antik yolculuğa çıkıyor.

Doğaseverler, Köprülü Kanyon'da rafting yapabiliyor, Salda Gölü'nde sakinliği hissediyor ve Düden Şelalesi'nin eşsiz manzarasının keyfini çıkarabiliyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'dan kolayca ulaşılabilen Saklıkent, Alanya Akdağ ve Isparta Davraz Kayak Merkezi ise devre mülk sakinlerine kayak, kızak, snowboard, kar raftingi gibi kış sporları alternatifleri sunuyor.

