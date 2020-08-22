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Sur zabıtasından sokak hayvanlarına şefkat eli

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.08.2020 11:40 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Sur ilçe Belediyesi zabıta ekipleri, sıcak havalardan dolayı yiyecek ve su bulamayan sokak hayvanlarına yardım eli uzattılar.

Diyarbakır’da Sur ilçe Belediyesi zabıta ekipleri, sıcak havalardan dolayı yiyecek ve su bulamayan sokak hayvanlarına yardım eli uzattılar. Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürü Muhammed Mizgin Güneş, her gün belirli aralıklarla zabıta ekiplerinin yiyecek ve su bulmayan hayvanlara gereken desteği verdiklerini söyledi.
Sur ilçesinde 2015 ve 2016 yılları arasından terör olaylarından dolayı zarar gören sokak ve mahallerde yapılan yenileme çalışmaları devam ederken, bölgede insan giriş ve çıkışlarına yasak olan yerlerde Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kedi ve köpekler için sokaklara mama bırakılıyor. Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürü Muhammed Mizgin Güneş, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’nin talimatı doğrultusunda sokak hayvanlarına mama ve su bıraktıklarını söyledi. Uygulamanın hem merkez ilçede hem de kırsal mahallelerde devam ettiğini dile getiren Güneş, "Kedileri, köpekleri bu sıcak havada unutmadık. Onları beslememiz gerekiyor. Özellikle ilçemizde yaya giriş ve çıkışlarına yasak olan sokak ve mahallerde kedi ve köpekler beslenmede zorluk çektiğini gördük. Talimat doğrultusunda ekip arkadaşlarımızla birlikte onların beslenmesi için mama ve su bırakıyoruz. Uygulamamız hem merkez ilçede hem de kırsal mahallelerde devam ediyor. Tabi bu yaptıklarımız her gün ve her hafta olacak şekilde belirli aralıklarla ekiplerimiz tarafından yapılıyor" dedi.
Vatandaşlara da çağrıda bulunan Güneş, “Özellikle Diyarbakır’da havalar bu yıl diğer yıllara oranla daha sıcak geçiyor. Kentimizde ve Sur ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız sokakta yaşayan hayvanları unutmamasıdır. Evlerinin yada oturdukları sitede kapı önlerine mutlaka su ve yemek bırakmaları tavsiyesinde bulunuyorum” diye konuştu.

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