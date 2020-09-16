YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

İZMİR HABERLERİ  | 16.09.2020 10:33 | Son Güncelleme

Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan 4 şüpheli ile bu suçtan yargılanan 5 sanığın da olduğu 18 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan veya yargılanmaları süren bazı FETÖ üyelerinin, organizatörler tarafından, bir otelin önündeki iskeleden hareket edecek sürat teknesiyle Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçırılacağı bilgisini aldı.

Düzenlenen operasyonda, can yelekleriyle sürat teknesine binmek üzere bekleyen 5'i çocuk 18 kişi yakalandı. Ekiplerin gelmesi üzerine sürat teknesi ise bölgeden uzaklaştı.

İncelemede, söz konusu kişilerden R.Ç, M.G, T.T. ve R.M. hakkında yakalama kaydının bulunduğu, A.G, E.Ş, İ.E, N.G. ve S.G'nin yargılanmalarının devam ettiği belirlendi.

Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu
Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu
İlave su şebekesi hatları yapılıyor
İlave su şebekesi hatları yapılıyor

İzmir Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:47
Öğle
13:11
İkindi
16:41
Akşam
19:26
Yatsı
20:43

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
Alsancak Rotary Balık Hasadında Buluştu
Alsancak Rotary Balık Hasadında Buluştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.