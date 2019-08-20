"Şurayı da biz yakalım" şakası başlarını ağrıttı

Akgedik Barajı mevkisinde yangının başladığı 18 Ağustos'ta telefonla yangın ihbarında bulunan Ç.D'nin, yanında bulunan H.R.Ç'nin, "Şurayı da biz yakalım" dediğini belirleyen Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı.
112 Acil Çağrı Merkezi kayıtlarını inceleyen ekipler, Ç.D, H.R.Ç. ve M.B'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, Milas Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLEDİ
H.R.Ç'nin, "Şurayı da biz yakalım" diyerek arkadaşlarına şaka yaptığını öne sürdüğü bildirildi.
Öte yandan, Milas'ta iki gün önce çıkan yangın bugün söndürülmüş, 30 hektarlık alan zarar görmüştü. (AA)
Kayaların arasındaki gizem! Hititler'e kadar uzanıyor
5 bin yıllık şehir ortaya çıktı!Türk arkeologlardan tarihi keşif
Türkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldi
Taşlı sopalı kavga! Yaralı ve gözaltılar var
Bakın ideal boyutu kaçmış!
300 polis dünyaca ünlü barlar sokağına girdi! Didik didik arandılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum