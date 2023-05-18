YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Suriye sınırındaki ilçeyi böcekler istila etti

Suriye sınırındaki ilçeyi böcekler istila etti

18.05.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde böcek istilası yaşanıyor.

Suriye sınırındaki ilçeyi böcekler istila etti

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar’da böcek istilası yaşanıyor. Gece havaların kararmasıyla birlikte ortaya çıkan böcekler, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Cadde ve sokakları kaplayan böcekler, açık pencere ve kapılardan evlerin içerisine kadar giriyor. Hemen hemen kentin her noktasında yoğun bir şekilde görülen böceklerin kara bit olarak adlandırılan siyah ve kanatlı bir tür olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, ilk olarak 2019 yılında bölgede yoğun bir şekil görülen bu böcek türünün havaların ısınmasıyla popülasyonunun arttığını dile getirdi. Özellikle aşırı yağışlar sonrası ışık, nem ve sıcaklıkla birlikte böceklerin 23 döllenmeden 56 döllenmeye kadar çoğalabildiği öğrenildi.

Deprem ve sel felaketinin ardından böcek istilasının başladığını ifade eden vatandaşlar, Ceylanpınar Belediyesinin ilaçlama yapmasını istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seyir halinde bulunan otomobil alev topuna döndüSeyir halinde bulunan otomobil alev topuna döndü
Edirne'de baba ile oğlu bir saat arayla kalp krizi geçirerek öldüEdirne'de baba ile oğlu bir saat arayla kalp krizi geçirerek öldü
İpsala Sınır Kapısı yakınındaki tır parkında çalışmalar tamamlanıyorİpsala Sınır Kapısı yakınındaki tır parkında çalışmalar tamamlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 18 Mayıs Perşembe

İmsak
03:30
Sabah
05:08
Öğle
12:26
İkindi
16:16
Akşam
19:35
Yatsı
21:05

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Perşembe

Saadet eczanesi
Viransehir
Karagül eczanesi
Halfeti
Yeni yardimci eczanesi
Eyyubiye
Hasan özer eczanesi
Karakopru
Arya eczanesi
Siverek
Erhan eczanesi
Suruc
Maşuk eczanesi
Karakopru
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.