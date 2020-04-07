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Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.04.2020 13:48 | Son Güncelleme

Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör grupları içinde faaliyette bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kent merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu B.Z. ve A.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polis, operasyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel kıyafet ile maske ve eldiven kullandı.

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Gözaltı Polis Suriye

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