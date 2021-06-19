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Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi yakalandı

19.06.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe'deki Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi." bilgisi verildi.

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