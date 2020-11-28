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Suriyeli bebek için seferber oldular

SİVAS HABERLERİ  | 28.11.2020 10:18 | Son Güncelleme

Sivas İl Müftülüğü Göç ve Manevi Destek Koordinatörlüğü; kalça çıkığı, ayaklarında ortopedik engeli ve gözlerinde katarakt rahatsızlığı bulunan 6 aylık Suriyeli Şam El Hadi Rakka için harekete geçti.Göç ve Manevi Destek Koordinatörü ve Tercüman Fikret Fırat’ın girişimleriyle tedavisine başlanan minik Şam El Hadi, ayağına takılan platin sayesinde yürüyebilecek.

Suriyeli bebek için seferber oldular

Sivas İl Müftülüğü Göç ve Manevi Destek Koordinatörlüğü; kalça çıkığı, ayaklarında ortopedik engeli ve gözlerinde katarakt rahatsızlığı bulunan 6 aylık Suriyeli Şam El Hadi Rakka için harekete geçti.
Göç ve Manevi Destek Koordinatörü ve Tercüman Fikret Fırat’ın girişimleriyle tedavisine başlanan minik Şam El Hadi, ayağına takılan platin sayesinde yürüyebilecek. Ankara’da göz tedavisi de devam eden El Hadi’nin kısa süre sonra ise görmeye başlayacağı öğrenildi.
Çocuklarının sağlığına kavuştuğunu gören Rakka ailesi Türk halkına ve Türk devletine minnettar olduğunu ifade ederek Sivas Müftülüğüne teşekkür etti.

Suriyeli bebek için seferber oldular

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