Suriyeli kadın neye uğradığını şaşırdı

Olay, 9 Mayıs'ta, Basmane'deki 1279 Sokak'ta meydana geldi. Marketin önünde oturan Suriyeli V.E.C.'nin yanına yaklaşan 2 gençten 1'i, kadının elinden telefonu kapıp, kaçtı. Olayın ardından karakola giden V.E.C.'nin şikayeti üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Bakkalın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kapkaççıların A.O. (20) ve H.O. (25) olduğunu belirledi. Polisin, kaldıkları otele düzenlediği operasyonla yakalanan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çarşamba günü adliyeye sevk edildi. A.O. ve H.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. V.E.C.'ye ise çalınan telefonu teslim edildi.
Öte yandan kapkaç anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
(DHA)
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