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Suriyeli öğrenciler lise bitirme sınavı için ter döktü

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.07.2020 12:31 | Son Güncelleme

Suriyeli öğrenciler lise bitirme sınavı için ter döktü

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde, Suriyeli öğrencilere yönelik lise bitirme sınavları yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde, uzun zamandır okullarından ayrı kalan lise öğrencilerine yönelik bitirme sınavları (Bakalorya) düzenledi.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi Eğitim Koordinatörlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen sınavlar, sorunsuz şekilde tamamlandı.

Toplam 764 öğrencinin katıldığı sınavların güvenliği, Emniyet Koordinatörlüğü ve 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve İnsani Yardım Tugayı tarafından sağlandı.

Türkiye'deki bütünleme sınavıyla eşdeğer olan bakalorya sınavlarına katılan öğrencilere Türk Kızılay da su ikramında bulundu.

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