Suriyeli öğrenciler üniversiteli olmak için ter döktü

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde Suriyeli öğrencilere yönelik Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde daha önce ertelenen Yabancı Öğrenci Sınavı düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi Eğitim Koordinatörlüğü ile Harran Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen sınava giren öğrenciler, sağlık kontrolleri yapılarak maske ve mesafe tedbirleri kapsamında sınav salonlarına alındı.

Tel Abyad ilçesinde 180, Rasulayn ilçesinde ise 60 lise öğrencinin katıldığı sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.

