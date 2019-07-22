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Suriyeliler Kurban Bayramı için ülkelerine dönmeye başladı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.07.2019 14:42 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin ülkelerine gidişleri sınır kapılarında başladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelen Suriyelilerin çıkış işlemleri 9 Ağustos gününe kadar devam edecek. Ülkedeki iç savaş nedeniyle geldikleri Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda, Gümrük muhafaza ve polis tarafından belgeleri kontrol edildikten sonra çıkış yapıyorlar. Bu arada beraberlerinde götürdükleri eşyaları da x-ray cihazı ile kontrol ediliyor.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Bunun yanında izdiham olmaması içinde jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.

GÜNDE 3 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE GEÇECEK

Bu sabah başlayan bayramlaşma çıkışında günde ortalama 3 bin Suriyeli, Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan ülkesine geçecek.

Kaynak: DHA
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Anahtar Kelimeler:
cilvegözü sınır kapısı kurban bayramı

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