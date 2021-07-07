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Suriyeliler Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine gidiyor

07.07.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriyeliler Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine gidiyor

KİLİS (AA) - Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı geçirmek için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gidiyor.

Valilik izninin ardından sınır kapısı yakınında kurulan gözlem noktalarına gelen Suriyeliler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanına hareket etmeye başladı.

Türkiye'den bayram için Suriye'ye geçenlerin sayısı, ilk 2 günde 203 kişi oldu.

Suriyeli Muhammed Misto, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için sınır kapısına geldiğini söyleyerek, "Türkiye'nin verdiği özel izinle Suriye'ye giriş yapacağım. Akrabalarımı çok özledim. İnşallah belgelerimde eksik olmazsa ülkeme geçeceğim. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Bu arada, 5 Temmuz'da başlayan geçişler, 18 Haziran'a kadar sürecek. Dönüşler ise 26-31 Temmuz'da yapılacak.

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