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Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimindeki 8 terörist etkisiz hale getirildi

10.08.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimindeki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişimindeki 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

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