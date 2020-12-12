Suriye’ye 1 tır yardım malzemesi gönderdi

Kütahya’nın Emet ilçesinde ’Rotamız İyilik Yükümüz İnsanlık’ sloganıyla toplanan 1 tır yardım malzemesi dualarla Suriye’ye gönderildi.

Emet İHH İnsani Yardım Vakfı Temsilciliği Başkanı Hasan Ünver, yaptığı açıklamada, ’’Suriye’de herkesin insanca haklara sahip olabilmesi için ’’Rotamız İyilik’’ diyerek çıktığımız yolda çok değerli Gazi Emet halkımızın büyük destekleriyle hazırlamış olduğumuz giyim, atkı, bere, ayakkabı, oyuncaklardan oluşan yardım kolilerimizi Gazi Emet’imizden tıra yükledik. Allah’ın izniyle 81 ilden çıkan tırlarla birlikte yola çıktı. Başta yardımlarını esirgemeyen tüm kardeşlerimize ve yardımların ayrıştırılması ve paketlenmesinde büyük emeği geçen Emet Kadın Kolları Başkanı ve yönetimine, kolilerin sevkiyatında özverili çalışmalarından dolayı Emet

Gençlikk Kolları Başkanı ve yönetime, ayrı ayrı teşekkür ederim. Herkesten Rabbim razı olsun. Kış şartlarında zorluk yaşayan kardeşlerimize şimdi daha fazla destek zamanı’’ ifadelerini kullandı.

