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  4. Sürpriz ayrılık kararı! Kimse beklemiyordu.... Meriç Keskin ile Kemal Varhan ayrıldı, nedenini açıkladı

Sürpriz ayrılık kararı! Kimse beklemiyordu.... Meriç Keskin ile Kemal Varhan ayrıldı, nedenini açıkladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.01.2025 14:08
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Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin ve işletmeci Kemal Varhan, 3 yıldır aşk yaşıyordu. Yaptıkları komik paylaşımlarla herkesi gülümseten çiftin ayrılığı herkesi şaşırttı. Aldıkları ayrılık kararlarını sosyal medya hesabından duyuran Keskin, neden ayrıldıklarını açıkladı.

Fenomen Meriç Keskin, işletmeci sevgilisi Kemal Varhan ile ayrıldıklarını duyurdu. Evlenmeleri beklenen çiftten Meriç Keskin, ayrılık kararını ''Bay Kemal ile kendi yollarımıza gitme kararı aldık.'' diyerek duyurdu.

Meriç Keskin, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Açıklama yapmanın zamanı geldi. Bunu size borçluyum. Bir süre önce Bay Kemal ile geçen muhteşem üç küsür yılı noktalama kararı aldık. Bizim bitirme nedenimiz çok sadece ve yalındı. Biz eskisi kadar mutlu olmadığımızı fark ettik ve kendi yollarımıza gitme kararı aldık. Birbirimizi hiç kırmadık, hiç üzmedik. Ortak çocuklarımız var, dostlarımız var... İkimizin de hakkında hayırlı olmasını diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
Meriç Keskin
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