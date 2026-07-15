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Uzun zamandır ortalarda yoktu! Yaprak Dökümü’nün Şevket'i Caner Kurtaran’ın son hali ortaya çıktı

Kanal D'nin bir döneme damga vuran dizisi Yaprak Dökümü'nde Şevket karakterine hayat veren Caner Kurtaran'ın son hali ortaya çıktı. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Caner Kurtaran’ı görenler şaştı kaldı.

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Yaprak Dökümü’nün Şevket'i Caner Kurtaran’ın son hali ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü, aradan geçen yıllara rağmen popülerliğini koruyor. Yayın hayatını noktalamış olsa da dizi, tekrar bölümleriyle izleyiciden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Yaprak Dökümü’nün Şevket i Caner Kurtaran’ın son hali ortaya çıktı 1

Yaprak Dökümü'nde 'Şevket' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Caner Kurtaran son haliyle gündeme geldi.

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Yaprak Dökümü’nün Şevket i Caner Kurtaran’ın son hali ortaya çıktı 2

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve son olarak 2023 yılında yayınlanan 'Adalet' dizisinde ve yine aynı yıl vizyona giren 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' filminde rol alan Caner Kurtaran tesadüf eseri gittiği bir diş hekimi randevusunda çekilen fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti.

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Yaprak Dökümü’nün Şevket i Caner Kurtaran’ın son hali ortaya çıktı 3

YORUM YAĞDI
Caner Kurtaran’ın fotoğrafı sosyal medyada adeta nostalji rüzgarı estirdi. Ünlü ismi görenler; 'tanıyamadım', 'yaşlanmış', 'hala yakışıklı', 'adam karizmatik' gibi yorumlar yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Yaprak Dökümü
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