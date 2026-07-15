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Melike Şahin kural bozdu! Sır gibi sakladığı eşiyle tatil pozlarını paylaştı

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, 2023 yılında uzun süre aşk yaşadığı sevgilisi Sedat Arpalık ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü isimden geçtiğimiz günlerde hamilelik müjdesi geldi. Melike Şahin hamileliği ile birlikte kural bozdu ve eşiyle tatil pozlarını paylaştı.

Melike Şahin kural bozdu! Sır gibi sakladığı eşiyle tatil pozlarını paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Hit şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Melike Şahin geçtiğimiz haftalarda verdiği hamilelik haberiyle sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Melike Şahin kural bozdu! Sır gibi sakladığı eşiyle tatil pozlarını paylaştı 1

Erkek bebek bekleyen ünlü şarkıcı hamileliği ile birlikte kural bozdu ve sır gibi sakladığı eşiyle tatil karelerini paylaştı.

Melike Şahin kural bozdu! Sır gibi sakladığı eşiyle tatil pozlarını paylaştı 2

Evlendiği dönem eşi Sedat Arpalık ile yaş farkından dolayı çok konuşulan Şahin, eleştirilere yanıt vermeyerek sessiz kalmayı tercih etmişti.

Melike Şahin kural bozdu! Sır gibi sakladığı eşiyle tatil pozlarını paylaştı 3

Şahin, eşi Sedat Arpalık ile yeni karesini Instagram'dan paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Melike Şahin kural bozdu! Sır gibi sakladığı eşiyle tatil pozlarını paylaştı 4

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Anahtar Kelimeler:
Melike Şahin
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