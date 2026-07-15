Melike Şahin kural bozdu! Sır gibi sakladığı eşiyle tatil pozlarını paylaştı

Hit şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Melike Şahin geçtiğimiz haftalarda verdiği hamilelik haberiyle sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Erkek bebek bekleyen ünlü şarkıcı hamileliği ile birlikte kural bozdu ve sır gibi sakladığı eşiyle tatil karelerini paylaştı.

Evlendiği dönem eşi Sedat Arpalık ile yaş farkından dolayı çok konuşulan Şahin, eleştirilere yanıt vermeyerek sessiz kalmayı tercih etmişti.

Şahin, eşi Sedat Arpalık ile yeni karesini Instagram'dan paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.