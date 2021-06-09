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Sürpriz bir gelişmeyi duyurdu! Neslihan Atagül "hadsiz" olmaya tam gaz devam edecek

09.06.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sağlık nedeniyle setlere ara vermek zorunda kaldı ama üretimden kopmadı. Kendi projelerine yönelen oyuncu, "Hadsiz" ile ilgili yeni gelişmeyi paylaştı.

Sürpriz bir gelişmeyi duyurdu! Neslihan Atagül "hadsiz" olmaya tam gaz devam edecek

Neslihan Atagül, henüz 14 yaşındayken dönemin efsane dizisi "Yaprak Dökümü" ile tanınmaya başladı. Ama diğer çocuk oyuncular gibi kaybolup gitmek yerine işin eğitimini aldı ve akıllıca seçimlerle adını sektöre yazdırdı. 20 yaşındayken başrol oynadığı "Araf" filmiyle dünyanın her yerindeki festivalleri gezen Neslihan Atagül, pek çok ödül de aldı. Televizyonda "Fatih Harbiye" ve "Kara Sevda" gibi dizilerle yıldızlaşan genç oyuncu, iddialı dizi "Sefirin Kızı"nda da bir başka star Engin Akyürek'le başrolü paylaştı. Hayli yüksek ratingler alan dizi, pandemiden kötü etkilenen projelerden biriydi.

neslihan atagül

Senaryo sıkıntıları nedeniyle rating listelerinde geriye düşen "Sefirin Kızı", Neslihan Atagül'ün ayrılışıyla bitme noktasına geldi. Ciddi sağlık problemleri nedeniyle diziyi bırakmak zorunda kalan Neslihan Atagül, hemen tedaviye başladı. Ama en kötü hissettiği dönemler haricinde üretimden kopmadı. Hayranları onu "Sefirin Kızı"nda oynadığı dönemden daha çok görmeye başladı. Pek çok dergiye kapak olan Neslihan Atagül, sonunda kendi dergisini de çıkardı.

"Hadsiz" bomba gibi geliyor

Neslihan Atagül

Karantina döneminde dijital bir dergi çıkarmaya karar veren Neslihan Atagül, bir ekip kurdu ve "Hadsiz" için kolları sıvadı. Aslında "sınırsız" anlamına gelen "Hadsiz" dergisinde sınır tanımayanların öyküsünü anlatmak isteyen Neslihan Atagül, kısa süre önce dergi için bir YouTube kanalı kurdu.

Neslihan Atagül

Bugün de "Hadsiz" için çıkardığı sweatshirtleri paylaşan oyuncu, belli ki yeni sayılar için çok heyecanlı.


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Sefirin Kızı dizisi Neslihan Atagül
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