Sürpriz bir gelişmeyi duyurdu! Neslihan Atagül "hadsiz" olmaya tam gaz devam edecek

Neslihan Atagül, henüz 14 yaşındayken dönemin efsane dizisi "Yaprak Dökümü" ile tanınmaya başladı. Ama diğer çocuk oyuncular gibi kaybolup gitmek yerine işin eğitimini aldı ve akıllıca seçimlerle adını sektöre yazdırdı. 20 yaşındayken başrol oynadığı "Araf" filmiyle dünyanın her yerindeki festivalleri gezen Neslihan Atagül, pek çok ödül de aldı. Televizyonda "Fatih Harbiye" ve "Kara Sevda" gibi dizilerle yıldızlaşan genç oyuncu, iddialı dizi "Sefirin Kızı"nda da bir başka star Engin Akyürek'le başrolü paylaştı. Hayli yüksek ratingler alan dizi, pandemiden kötü etkilenen projelerden biriydi.

Senaryo sıkıntıları nedeniyle rating listelerinde geriye düşen "Sefirin Kızı", Neslihan Atagül'ün ayrılışıyla bitme noktasına geldi. Ciddi sağlık problemleri nedeniyle diziyi bırakmak zorunda kalan Neslihan Atagül, hemen tedaviye başladı. Ama en kötü hissettiği dönemler haricinde üretimden kopmadı. Hayranları onu "Sefirin Kızı"nda oynadığı dönemden daha çok görmeye başladı. Pek çok dergiye kapak olan Neslihan Atagül, sonunda kendi dergisini de çıkardı.