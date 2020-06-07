Suruç Ovası'ndaki bilinçlendirme çalışması anız yangınlarını azalttı

CEBRAİL CAYMAZ - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, üreticilere yapılan bilinçlendirme, hububat hasadının ardından anız yakılmasını ciddi oranda düşürdü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısı ile çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilir olması için hububat hasadının ardından anız yakılmasının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Tarımsal üretimin yoğun yapıldığı Suruç Ovası'nda kırsal mahallelerdeki üreticileri ziyaret eden ekipler, bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anız yangınlarının toprağa ve ürünün verimi ile kalitesine büyük zarar verdiğini söyledi.

Anız yangınının havaya, suya ve hayvanlara vermiş olduğu zararların gözle görülebildiğine dikkati çeken Yahlizade, bunun yayında küresel ısınmaya da sebebiyet verdiğini bildirdi.

Yahlizade, anız yangınlarının doğanın dengesini değiştirdiğini anlatarak, "Ekosisteme müdahale ediliyor. Ekosistemde canlı ve cansız varlıklar vardır. Hayvanları yok ediyoruz. Hayvanların yuvalarını, yavrularını yok ediyoruz. Yararlı canlıları yok ettiğimizde ekosistemde zararlı canlılar çoğalmakta. Oysa canlılar doğanın bir dengesidir." ifadesini kullandı.