YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Suruç Ovası'ndaki bilinçlendirme çalışması anız yangınlarını azalttı

Suruç Ovası'ndaki bilinçlendirme çalışması anız yangınlarını azalttı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.06.2020 11:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da hububat hasadının ardından toprak yapısına, canlılara ve çevreye zarar veren anız yakılmasının önlenmesi için Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai yapıyor - İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade: - "Anız yangınıyla atadan, dededen beri kendimizi bağladığımız ana toprağı yok etmekteyiz. Toplumun fakirleşmesine sebep oluyoruz" - "Bölgemizde yapılan uyarıları çiftçilerimiz dikkate alıyor, anız yangınlarında yüzde 80 düşüş yaşandı, bu da bizleri mutlu ediyor. Hepsine teşekkür ediyoruz"

CEBRAİL CAYMAZ - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, üreticilere yapılan bilinçlendirme, hububat hasadının ardından anız yakılmasını ciddi oranda düşürdü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısı ile çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilir olması için hububat hasadının ardından anız yakılmasının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Tarımsal üretimin yoğun yapıldığı Suruç Ovası'nda kırsal mahallelerdeki üreticileri ziyaret eden ekipler, bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anız yangınlarının toprağa ve ürünün verimi ile kalitesine büyük zarar verdiğini söyledi.

Anız yangınının havaya, suya ve hayvanlara vermiş olduğu zararların gözle görülebildiğine dikkati çeken Yahlizade, bunun yayında küresel ısınmaya da sebebiyet verdiğini bildirdi.

Yahlizade, anız yangınlarının doğanın dengesini değiştirdiğini anlatarak, "Ekosisteme müdahale ediliyor. Ekosistemde canlı ve cansız varlıklar vardır. Hayvanları yok ediyoruz. Hayvanların yuvalarını, yavrularını yok ediyoruz. Yararlı canlıları yok ettiğimizde ekosistemde zararlı canlılar çoğalmakta. Oysa canlılar doğanın bir dengesidir." ifadesini kullandı.

- "Atadan, dededen kalan topraklarımızı yok etmekteyiz"

Anız yangınının toprağı canlı kılan ve mikro biyolojik faaliyetlerin devamını sağlayan kısmı yok ettiğinin altını çizen Yahlizade, "Toprağı canlı kılan mikro biyolojik faaliyetlerin devamını sağlayan bu canlılar yok olduğu zaman toprak iletkenliğini, canlılığını da kaybetmektedir. Haliyle toprak verimsizleşmektedir. İkinci, üçüncü yıl ektiğimiz alanlardan almamız gereken verimden maksimum düşme gözükmektedir. Anız yangınıyla atadan, dededen beri kendimizi bağladığımız ana toprağı yok etmekteyiz. Toplumun fakirleşmesine sebep oluyoruz. Toprağı geliştiren bu anızların toprağa karıştırılması gerekiyor." dedi.

- "Çiftçiler uyarıları dikkate alıyor"

Bölgede arpa hasadının tamamlandığını, buğday hasadının ise yeni başladığını aktaran Mehmet Murat Yahlizade, Suruç Ovası'nda çiftçilerin anız yangınına karşı bilinçlendirilmesi için geçmiş yıllardan bu yana çalışmalar yürüttüklerini aktararak, üreticilere yönelik toplantılar düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda sürekli olarak muhtarlara bilgilendirme mesajları atıldığını belirten Yahlizade, sahaya çıkan mühendislerin yanı sıra 10 kişilik ekibin sürekli olarak bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Çiftçileri, ürünü ektikleri dönemden itibaren tarlalarında ya da köylerinde ziyaret ederek görüştüklerini anlatan Yahlizade, "Bakanlığımız da bu konuya çok önem veriyor ve çalışıyor. Bölgemizde yapılan uyarıları çiftçilerimiz dikkate alıyor, anız yangınlarında yüzde 80 düşüş yaşandı, bu da bizleri mutlu ediyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bizler çiftçilerimiz, üreticilerimiz için buradayız. Son zamanlarda biçerdöver, balya, saman makineleri sayesinde de anız yangınları azaldı. Çiftçiler de artık anız yakılan ve yakılmayan alandaki verim farkını görüyor." şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştıEsenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı

Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı

Manisa FK’da hazırlıklar yeniden başladı

Manisa FK’da hazırlıklar yeniden başladı

Kahramanmaraş'ta asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Edremit’te

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Edremit’te

Efeler Belediye Başkanı Atay, belediyeye ait atıl durumdaki arsaları inceledi

Efeler Belediye Başkanı Atay, belediyeye ait atıl durumdaki arsaları inceledi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
03:13
Sabah
04:58
Öğle
12:29
İkindi
16:20
Akşam
19:50
Yatsı
21:27

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Büyük Eczanesi
Merkez
Ekinci Eczanesi
Merkez
Florya Eczanesi
Merkez
Özçelik Eczanesi
Merkez
Yeni Sıhhat Eczanesi
Merkez
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Hatice Demir Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şanlıurfa'da maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Şanlıurfa'da maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Urfa’nın eski mahalle isimleri

Urfa’nın eski mahalle isimleri

Şanlıurfa’da tango…

Şanlıurfa’da tango…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.