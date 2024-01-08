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Suruçlu kızların hokeydeki başarısı, bu branşta sporcu sayısını artırdı

08.01.2024 11:14 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kız çocuklarının spora katılması amacıyla kurulan hokey takımının başarıları, ilçedeki kız çocuklarının bu branşa ilgisini artırdı.

Suruç'ta 2015'te beden eğitimi öğretmeni Abit Bostancı tarafından oluşturulan erkek hokey takımı, elde edilen başarıların ardından ilçedeki gençlerin ilgisini toplamayı başardı.

İlk olarak Suruç Hokey Kültür ve Araştırma Spor Kulübü Derneği bünyesinde kurulan takım, 2017'de Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübü adını aldı.

İlçedeki kızların da sporla tanışması için adım atan kulüp, 2020'de kız hokey takımını kurmak için harekete geçti.

Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübü antrenörleri Muzaffer Doruk ve Abid Bostancı, okullarda tarama yaparak hokey sporuna ilgili olan kız öğrencileri tespit etti.

Öğrencilerin aileleriyle görüşerek onları ikna eden antrenörler, kurdukları kız hokey takımın başarısıyla ilçedeki gençlerin odak noktası haline geldi.

Bir dönem sporcu bulmakta zorlanan, ardından çeşitli kategorilerde 40 kız sporcuyla mücadele eden takım, aralarında milli takım oyuncularının da bulunduğu 90 lisanslı sporcu sayısına ulaştı.

Kurulduktan sonra katıldıkları ilk Analig organizasyonunda tüm rakiplerini mağlup eden Suruçlu kızlar, Türkiye finallerinde ise üçüncülük elde etti.

Kız hokey takımı, daha sonraki yıllarda katıldığı turnuvalarda Türkiye şampiyonluğu ile 3. Lig ve 2. Lig kupalarını kazandı. Bu sezon Kadınlar Açık Alan Süper Ligi'ne yükselen Suruçlu kızlar, aynı zamanda Kadınlar Salon 1. Ligi'nde de mücadele ediyor.

GÜNEŞ: "ROL MODEL OLACAKLAR"

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş, AA muhabirine, ilçede 2016'dan bu yana hem çocukların spora yönlendirilmesi hem de sosyal aktivitelerin arttırılması noktasında önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Çocukların bu projeyi benimsediklerini ve önemli dereceler elde ettiklerini anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Bu bölgenin en önemli hususlarından bir tanesi, çocuklarımızın teröre bulaşmasını engellemek. Bunu da büyük oranda başardığımızı düşünüyoruz. Tabii bunu yaparken ailelerin, çalışanlarımızın, hocalarımızın çok büyük katkısı, emeği var. Onlarla birlikte bu süreci yürütüyoruz. Hedefimiz; kulübümüz ve kızlarımızın markalaşması, dünya şampiyonluğuna kadar yürümesi. Çünkü gerçekten bölgemizin buna ihtiyacı var. Kız çocuklarımızın başarıya ihtiyacı var. Bizim de onların başarısına ihtiyacımız var. Sonraki nesillere rol model olacaklar. Dolayısıyla biz yapmış olduğumuz her türlü yatırımı önemsiyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyeti sürdüreceğiz. Temel hedefimiz; çocuklarımız, gençlerimiz ve onların geleceği. Onlardan hiçbir şey esirgeyemeyiz."

DORUK: "90 LİSANSLI SPORCUMUZ VAR"

Kız hokey takımı antrenörü Muzaffer Doruk, takımın kuruluş döneminde sporcu bulmakta zorlandıklarını aktardı.

Doruk, takımı kurduktan ve başarı kazandıktan sonra ailelerin kendilerini daha fazla desteklediğini anlatarak, "Aileler; sporcu bulma ve kızlarını bize yönlendirmede yardımcı oldu. Biz de onlardan bu gücü alarak başarı kazanmaya devam ettik. Şu an zaten haftanın 7 günü aralıksız çalışma yapıyoruz. Şu an 90 lisanslı sporcumuz var." dedi.

Doruk, takımda 18 yaş altı 90 sporcularının bulunduğunu belirtirken, bunlardan 5'inin milli takım forması giydiğini, hedeflerinin de milli takıma daha fazla sporcu kazandırmak ve ligde şampiyonluk kupasını kaldırmak olduğunu bildirdi.

SEZER: "İKİ KEZ MİLİ TAKIM KAMPINA GİTTİM"

Kız hokey takımında forma giyen Aysel Sezer, 10 yaşındayken antrenörlerinin okullarda sporcu taraması yaptığı sırada hokeyle tanıştığını, ailesinden alınan izin sonrası bu branşa başladığını anlattı.

Hokeye başladıktan sonra bu sporu çok sevdiğini dile getiren Sezer, "Spora başladığımızda kız arkadaşlarımızın çoğu bu branşı bilmiyordu. Biz onları da çağırdık. Kız grubu olarak ilk biz vardık. İki kez mili takım kampına gittim. İnşallah arkadaşlarım da bu seviyeye gelir." diye konuştu.

10 yaşındaki Elvin Rana Yaşar ise kuzeninin hokey takımında olduğunu, ondan etkilenerek kendisinin de bu branşla tanıştığını ve hokeyin kendisini çok heyecanlandırdığını kaydetti.

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