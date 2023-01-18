YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Suruç'ta 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın sanıkları hakim karşısında

Suruç'ta 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın sanıkları hakim karşısında

18.01.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suruç Devlet Hastanesinde 2018'de 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaylara ilişkin haklarında dava açılan 2'si tutuklu 20 sanığın yargılanmasına başlandı.

Güvenlik gerekçesiyle Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanıklardan 10'u ise mahkemede hazır bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un da takip ettiği duruşmaya, farklı illerden gelen baroların temsilcileri katılma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, avukatların bu talebini kabul etmedi. Kimlik tespitinin ardından savunma yapan tutuklu sanık M.Ş. olay sırasında evinde bulunduğunu iddia etti.

Evinin hastaneye yakın olması nedeniyle ses duyması üzerine hastaneye gittiğini savunan M.Ş. hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanık C.Y. de yeğeninin telefon etmesiyle olaydan haberdar olduğunu belirterek, şu savunmayı yaptı:

"Hastanenin önü çok kalabalıktı. Aracı uzak bir yere park edip yürüyerek hastaneye gittik. Kapı önünde polisler, ağabeyimin öldüğünü söyleyince ağlayarak yere çöktüm. Daha sonra insanları yatıştırmaya çalıştım. Sonra hastaneden çıkıp yürüyerek seçim bürosuna geçtim. Bende silah yoktu. Hastanede de her yere vali beyle gittim."

Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Olayda eşini ve çocuklarını kaybeden Emine Şenyaşar'ı da dinleyen mahkeme heyeti, tanık beyanları ve taraf avukatlarının savunmasının ardından tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

CHP'Lİ KARACA'DAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, duruşmanın ardından Malatya Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, adalet yerini buluncaya kadar sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

İDDİANAMEDEN

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2'si tutuklu 19 sanık hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye yardım etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bina içinde muhafaza altına alınmış olay eşya hakkında hırsızlık" suçlarından, bir sanık için de "kasten öldürmeye yardım etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından dava açılmıştı.

OLAY

Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de seçim çalışması için esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarının da aralarında bulunduğu partililer ile bir grup arasında çıkan tartışmada Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız ile Celal Şenyaşar olay yerinde hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Daha sonra Suruç Devlet Hastanesinde devam eden olaylarda da 2 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya’da bir evde 35 düzensiz göçmen yakalandıMalatya’da bir evde 35 düzensiz göçmen yakalandı
Gelir gider bütçesi dökümünü vatandaşa dağıtan belediye başkanı: "Şeffaf belediyecilikle Türkiye birincisi olduk"Gelir gider bütçesi dökümünü vatandaşa dağıtan belediye başkanı: "Şeffaf belediyecilikle Türkiye birincisi olduk"
İzmir merkezli 18 ilde sahte engelli raporu hazırlayan örgüte operasyonİzmir merkezli 18 ilde sahte engelli raporu hazırlayan örgüte operasyon
Anahtar Kelimeler:
Malatya dava duruşma

Malatya Namaz Vakitleri 18 Ocak Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:34
Öğle
12:42
İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
19:00
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.