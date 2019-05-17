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Sürücü yüksekliği hesaplamadı, vinç üst geçide böyle çarptı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2019 22:50 | Son Güncelleme

Polonya’da mobil vinç, bir yaya üst geçidinin altından geçtiği sırada, üst geçide çarptı. Meydana gelen kazada, vincin sürücüsü ve yan koltukta oturan yolcu yaralandı.

Olay, Polonya’nın Lubin kentinde meydana geldi. Trafik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yaya üst geçidin altından geçmekte olan mobil vincin üst geçide çarpması sonucu, vincin ön tekerleklerinin yerden yükseldiği ve kabin kısmının köprüye çarparak ezildiği görüntülendi.

Yerel medya, kazada vinç sürücüsünün ve yanında seyahat eden yolcunun yaralandığını duyurdu. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu; üst geçidin ise hasar gördüğü belirtildi.

Kazanın, sürücünün, üst geçidin yüksekliğini dikkate almadan seyretmesinden kaynaklandığı belirtildi.

(DHA)

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Polonya vinç Yaya Geçidi

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