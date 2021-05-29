İSTANBUL (AA) - Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın, "Sürücüler tam kapanma sonrası servislere akın etti​​​​​​​. Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler olarak 17-28 Mayıs aralığında, 9 iş günü gibi kısa bir süre içerisinde 27 bin adetten fazla aracı ağırladık." ifadelerini kullandı.

Groupe PSA Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, tam kapanma döneminden çıkılan ilk iki haftada otomotiv yedek parça ve servis sağlayıcıları yoğun günler yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, sürücülerin tam kapanma sonrası servislere akın etti​​​​​​​ğini belirterek, son kapanma dönemi süresince çok sayıda aracın servislere gelemediğini birçok kişinin bakım ve servis ihtiyacını ertelediğini aktardı.

Akın, 17 Mayıs'tan itibaren Türkiye genelinde servislerde ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürücüler tam kapanma sonrası servislere akın etti​​​​​​​. Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler olarak 17-28 Mayıs aralığında, 9 iş günü gibi kısa bir süre içerisinde 27 bin adetten fazla aracı ağırladık. 2021 yılının ilk dört aylık günlük servis girişi ortalama verisine oranladığımızda bu yüzde 45'lik bir artış demek. Ayrıca, Türkiye genelinde hizmet veren çok markalı bakım ve onarım markamız Eurorepar Car Service'ın günlük servis girişi ortalamaların yüzde 50 üzerine çıktı.