Suruç'un yarış atları bölge ekonomisine katkı sağlıyor

CEBRAİL CAYMAZ - Türkiye'de safkan Arap yarış atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yetiştirilen taylardan elde edilen gelir, bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Suruç Ovası'nda yüzlerce ailenin geçimini sağladığı Arap atı yetiştiriciliği, Osmanlı döneminden kalan bir kültür ve geleneğin devamı olarak da yaşatılıyor.

Osmanlı döneminde Arap atı yetiştirme merkezlerinden biri olan ilçede, önemli ekonomik getiri sağlayan yarış atı bakımı ve yetiştiriciliği aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.

Her yıl ilçede yetiştirilen yüzlerce tay, Türkiye'nin dört bir yanındaki hipodromlarda yarışarak sahiplerine büyük paralar kazandırırken bir yandan da yüksek fiyatlarla meraklılarına satılıyor. Taylardan elde edilen gelir ise bölge halkının ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Şevket Yıldız, AA muhabirine, Türkiye'deki yarış atlarının önemli bölümünün Suruç'ta yetiştirildiğini söyledi.

Sulama yatırımları sayesinde ovada at yetiştiriciliği imkanlarının her geçen gün kolaylaştığını belirten Yıldız, "Bölgede tarımın tekrardan canlanması yetiştiriciliğe, hayvancılık sektörüne de yansıdı. Tabii bunun öncülüğünü yapan yarış atlarıdır." dedi.