Survivor 2018 All Star'da yarışacak bir isim daha belli oldu

GİZEM KERİMOĞLU KİMDİR? Bulgaristan’dan göçmüş bir ailenin çocuğu olan Gizem Kerimoğlu, 30 Ekim 1988’de İstanbul Fatih’de doğdu. Ailesinin ilk çocuğu olan Gizem Kerimoğlu’nun bir erkek kardeşi var. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da almış ve 2005 yılında İstanbul Semiha Şakir Lisesi’nden mezun olmuştur. 2006 yılında giriş yaptığı Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi’ne kadar İstanbul’da yaşamaya devam etmiştir. Üniversite eğitimine devam ederken İngilizce eğitimi almak için 1 yıllığına Londra’ya taşınmıştır.

Spor Akademisi tercihinden de tahmin edeceğiniz gibi tam bir spor aşığı olan Gizem Kerimoğlu, 2003 yılından beri birçok spor dalıyla profesyonel veya yarı amatör olarak uğraşmıştır. Lisans sahibi bir sporcu olarak basketbol ve futbol oynamış, hatta birkaç kez 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı’na da çağrılmıştır. Bu yıllarda Yapı Kredi Spor Kulübü ve benzeri bazı spor kulüplerinde Fitness Eğitmeni ve Personal Trainer olarak da zevkle görev almıştır.

Profesyonel spor yaşantısını 2013 yılında üzülerek noktalayan Gizem Kerimoğlu, kendi tabiriyle hayatında aldığı en önemli kararla aktif spor hayatının ardından oyunculuk ve spikerlik eğitimleri almaya başlamıştır. Dialog ve Barbaros Çidal’dan diksiyon ve spikerlik eğitimleri alıp, tiyatro ve oyunculuk eğitimlerindeki ilk adımlarını kendisi de oyuncu olan arkadaşı Umut Kırcalı ile atmıştır. Ardından kendisine çok şey katan Deniz Erdem’den 2015 yılında Tiyatro Oyunculuğu Eğitimi almıştır. 2015 yılı son çeyreğinden beri de Akademi 35,5 Sanat Evi’nde Kamera Önü Oyunculuğu Eğitimi almaya devam etmektedir. Survivor’a katılmak için eğitimini bir süre ara veren Gizem Kerimoğlu, 2016 sezonunun öne çıkan isimlerinden biri olmayı başarmıştır. Diğer isimlerle sık sık fikir ayrılıkları yaşamasına rağmen Survivor'da uzun süre varlık göstermiş, 11. haftada elenmişti.

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