Survivor 2020 yarışmacı kadrosu kimler? Survivor ne zaman başlayacak?

TV8 ekranlarında Şubat ayında ekranlara gelecek olan Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu. Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk isim Ersin Korkut olmuştu.

Arka Sokaklar'da oynayan oyuncu Uğur Pektaş'ın da Survivor 2020'de yarışacağını Ilıcalı açıklamıştı. Survivor 2020'in üçüncü yarışmacısı ise şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi.

16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek.

SURVIVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler takımında olacağı kesinleşen ilk isim ise ‘Çok güzel Hareketler Bunlar’ ile yıldızı parlayan Ersin Korkut olacak. Öte yandan Acun Ilıcalı, daha önce ‘Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın da 2020 kadrosunda yer alacağını söylemişti. 12'şer kişiden oluşacak olan ünlüler ve gönüllüler takımlarında yar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

