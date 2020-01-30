MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor 2020 yarışmacı kadrosu kimler? Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor 2020 yarışmacı kadrosu kimler? Survivor ne zaman başlayacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 21:37 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de yarışacak bir isim daha belli oldu. Survivor'da Ersin Korkut ve Uğur Pektaş'ın ardından yarışacak bir isim daha belli oldu. Yeni sezonu merakla beklenen Survivor 2020'in yayın tarihi de açıklandı.

Survivor 2020 yarışmacı kadrosu kimler? Survivor ne zaman başlayacak?

TV8 ekranlarında Şubat ayında ekranlara gelecek olan Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu. Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk isim Ersin Korkut olmuştu.

ersin

Arka Sokaklar'da oynayan oyuncu Uğur Pektaş'ın da Survivor 2020'de yarışacağını Ilıcalı açıklamıştı. Survivor 2020'in üçüncü yarışmacısı ise şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi.

16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek.

tayfun

SURVIVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler takımında olacağı kesinleşen ilk isim ise ‘Çok güzel Hareketler Bunlar’ ile yıldızı parlayan Ersin Korkut olacak. Öte yandan Acun Ilıcalı, daha önce ‘Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın da 2020 kadrosunda yer alacağını söylemişti. 12'şer kişiden oluşacak olan ünlüler ve gönüllüler takımlarında yar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
İrem Derici'ye büyükşehir belediyesinden tepkiİrem Derici'ye büyükşehir belediyesinden tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor 2020, survivor yarışmacıları, survivor 2020 yayın tarihi, Tayfun Erdoğan, emrahın oğlu tayfun,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Okuyucu Yorumları 17 yorum
Tabi emrah tv8’e davayi acti ve davayi kazandi acunda intikam almak icin emrahin gayrimesru oglunuda survivora alacak
bütün kopukları toplamış yine.
Her şey bitti de bu kaldı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arka Sokaklar'ın Melek Komiseri Zeynep Beşerler ekranlara dönmeyi düşünmüyor!

Ekrandan uzaklaştı! İşte son hali

Rita Ora kendini aştı! Bu sefer tamamen üstsüz

Rita Ora kendini aştı! Bu sefer tamamen üstsüz

Deren Talu: Öpüştüm ama sevişme sahnelerine karşıyım

'Öpüştüm ama sevişme sahneleri...'

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar'dan vasiyet açıklaması

Eski eşten vasiyet açıklaması

Kadir Doğulu'dan Uraz Kaygılaroğlu'na: Yengenle yollayacağım

Komik yanıt! 'Yengenle yollayacağım'

Edis'ten ifşa videosu açıklaması: Babam kalp krizi geçiriyordu

Edis'ten ifşa videosu açıklaması: Babam kalp krizi geçiriyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.