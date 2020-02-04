Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 kadrosunda Sercan Yıldırım, Uğur Bektaş, Ersin Korkut ve MasterChef Yasin Obuz'un yarışacağını açıklamıştı. Survivor 2020 kadrosuna katılan son isim ise DJ Cemal Can Canseven oldu.

Sosyal medyada Danla Bilic ile olan arkadaşlığıyla tanınan Cemal Can Canseven'in ünlüler mi yoksa gönüllüler takımında mı yarışacağı ise belli olmadı. İşte, Cemal Can Canseven hakkında detaylar.

SURVIVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?



Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

