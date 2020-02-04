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Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 01:27 | Son Güncelleme

TV8'de 16 Şubat Pazar akşamı yeni sezonuyla yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2020'de yarışacak olan 5 yarışmacı belli oldu. Survivor 2020 kadrosuna son olarak Cemal Can Canseven de katıldı. Youtuber Danla Bilic'in arkadaşı olan ve videolarında da yer alan Cemal Can Canseven'in kim olduğu ise merak konusu oldu. İşte DJ'lik de yapan Survivor Cemal Can Canseven'in hayat hikayesi.

Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 kadrosunda Sercan Yıldırım, Uğur Bektaş, Ersin Korkut ve MasterChef Yasin Obuz'un yarışacağını açıklamıştı. Survivor 2020 kadrosuna katılan son isim ise DJ Cemal Can Canseven oldu.

Cemal Can Canseven 2

Sosyal medyada Danla Bilic ile olan arkadaşlığıyla tanınan Cemal Can Canseven'in ünlüler mi yoksa gönüllüler takımında mı yarışacağı ise belli olmadı. İşte, Cemal Can Canseven hakkında detaylar.

Cemal Can Canseven 4324

SURVIVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

cemal can canseven
Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

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