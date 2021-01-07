Survivor 2021 ne zaman başlayacak? 2021 Survivor’da kimler var? İşte Survivor ünlüler takımı

Her bölümü heyecan dolu olan ve seyircileri ekran başına kilitleyen yarışma programı Survivor 2021 kadrosu belli oldu. Kısa bir süre sonra ekranlara gelecek olan yarışmayla ilgili olarak izleyiciler, Survivor 2021 ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Programın yayın tarihi de netleşti. Peki, Survivor ne zaman başlıyor 2021? Survivor 2021’de kimler var? İşte ekranların fenomen yarışma programı ile ilgili tüm merak edilenler...

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Program, daha önce de olduğu gibi TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Survivor ne zaman başlayacak sorusu da yanıt buldu. Heyecan dolu yarışma programı, 9 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 20.00’den itibaren ekranlarda olacak. Geçtiğimiz sezon yarışmanın kazananı Cemal Can Canseven olmuştu. Şimdi izleyiciler, ekranda nasıl bir mücadele izleyeceklerini ve ünlü isimlerin nasıl bir performans ortaya koyacağını merak ediyor. Peki, Survivor yarışmacıları kimler?

SURVİVOR’DA KİMLER VAR?

Gönüllüler takımında; Sancakay Ilım Morgül, Sena Özdemir, Hanzade Ofluoğlu, İlayda Şeker, Aleyna Tutuş, Ayşe Yüksel, Emin Günenç, Yiğit Poyraz, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, Steven Salam, Uğurtan Dora ve Yunus Emre Karabacak mücadele edecek. Survivor ünlüler takımı ise bu sezon da birbirinden popüler isimlerden oluşuyor.