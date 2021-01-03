Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? Takımlar belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor?

Survivor 2021 yarışması için geri sayım başladı. Ünlüler ve gönüllüler olarak ekrana gelecek Survivor 2021, 9 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’dan itibaren TV8 ekranında izleyicisi ile buluşacak. Survivor 2021'in yarışmacıları da belli oldu.
Survivor Türkiye’nin 2021 sezonu 9 Ocak Cumartesi günü TV8 ekranlarında başlayacak. Geçen sezonu Cemal Can Canseven’in şampiyon olarak tamamlamıştı. Survivor Türkiye 2021, ünlüler – gönüllüler arasında kıyasıya mücadeleye sahne olacak. Survivor 2021'den ikinci tanıtım da geldi. Yeni dönemde gönüllüler takımında; Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven yarışacak.
Sancakay Ilım Morgül
Sena Özdemir
Hanzade Ofluoğlu
İlayda Şeker
Aleyna Tutuş
Ayşe Yüksel
Emin Günenç
Yiğit Poyraz
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
Steven Salam
Uğurtan Dora
Yunus Emre Karabacak
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