Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? Takımlar belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor?

Survivor 2021 yarışması için geri sayım başladı. Ünlüler ve gönüllüler olarak ekrana gelecek Survivor 2021, 9 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’dan itibaren TV8 ekranında izleyicisi ile buluşacak. Survivor 2021'in yarışmacıları da belli oldu.

SURVİVOR TÜRKİYE 2021 ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor Türkiye’nin 2021 sezonu 9 Ocak Cumartesi günü TV8 ekranlarında başlayacak. Geçen sezonu Cemal Can Canseven’in şampiyon olarak tamamlamıştı. Survivor Türkiye 2021, ünlüler – gönüllüler arasında kıyasıya mücadeleye sahne olacak. Survivor 2021'den ikinci tanıtım da geldi. Yeni dönemde gönüllüler takımında; Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven yarışacak.

SURVIVOR TÜRKİYE 2021 GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Sancakay Ilım Morgül

Sena Özdemir



Hanzade Ofluoğlu



İlayda Şeker



Aleyna Tutuş



Ayşe Yüksel



Emin Günenç



Yiğit Poyraz



Sultan Reşat Hacıahmetoğlu



Steven Salam



Uğurtan Dora



Yunus Emre Karabacak



