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Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? Takımlar belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor?

03.01.2021 21:29 | Son Güncelleme:
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Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? Takımlar belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor?

Survivor Türkiye 2021 kadrosu belli oldu. Merakla beklenen Survivor 2021, ünlüler – gönüllüler şeklinde yapılacak. Survivor ünlüler takımı kadrosu sonrasında gönüllüler takımı yarışmacıları da açıklandı. Survivor 2021 gönüllüler takımında Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven yarışacak. İşte Survivor gönüllüler takımı yarışmacıları ve yayın tarihi.

Survivor 2021 yarışması için geri sayım başladı. Ünlüler ve gönüllüler olarak ekrana gelecek Survivor 2021, 9 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’dan itibaren TV8 ekranında izleyicisi ile buluşacak. Survivor 2021'in yarışmacıları da belli oldu.

SURVİVOR TÜRKİYE 2021 ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor Türkiye’nin 2021 sezonu 9 Ocak Cumartesi günü TV8 ekranlarında başlayacak. Geçen sezonu Cemal Can Canseven’in şampiyon olarak tamamlamıştı. Survivor Türkiye 2021, ünlüler – gönüllüler arasında kıyasıya mücadeleye sahne olacak. Survivor 2021'den ikinci tanıtım da geldi. Yeni dönemde gönüllüler takımında; Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven yarışacak.

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SURVIVOR TÜRKİYE 2021 GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Sancakay Ilım Morgül

sancakay

Sena Özdemir
sena

Hanzade Ofluoğlu
hanzade

İlayda Şeker
ilayda

Aleyna Tutuş
aleyna

Ayşe Yüksel
ayse

Emin Günenç
emin

Yiğit Poyraz
poyraz

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
resat

Steven Salam
steven

Uğurtan Dora
uğurtan

Yunus Emre Karabacak

yunusemre


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