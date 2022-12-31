Survivor 2023'ten beklenen tanıtım geldi! Survivor 2023 kadrosunda sürpriz isimler! 15 Ocak'ta başlıyor

Survivor 2023 heyecanı devam ederken beklenen tanıtım az önce geldi. Survivor’da bu sezonda "akıl oyunları" oynanacak. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Survivor 2023'te ünlüler, gönüllüler ve ınfluencelar kadrosu olacak. Merakla beklenen Survivor 2023 15 Ocak'ta ilk bölümüyle Tv8'de olacak...
Survivor 2023'ten heyecanla beklenen ilk tanıtım geldi. Acun Ilıcalı O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Survivor 2023 tanıtımını yayınladı.
Acun Ilıcalı yeni sezon ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak.'' dedi.
Aziz
Gizem Avcı
Osman Can
Aleyna
Asena
Özgür
Tunga
Kardelen
Walıson
Kürşat
Buse
Halil
Chaby
Elanur
Alper Rende
Zeynep Alkan
Ümit Erdim
Aysu Keskin
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Seçkin Piriler
Barış Telli
Murat Eken