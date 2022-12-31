MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor 2023'ten beklenen tanıtım geldi! Survivor 2023 kadrosunda sürpriz isimler! 15 Ocak'ta başlıyor

Survivor 2023'ten beklenen tanıtım geldi! Survivor 2023 kadrosunda sürpriz isimler! 15 Ocak'ta başlıyor

31.12.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023'ten beklenen tanıtım az önce geldi. Acun Ilıcalı heyecanla beklenen yarışmanın ilk tanıtımını O Ses Türkiye yılbaşı özel programında yayınladı. Survivor 2023 kadrosunda birbirinden sürpriz isimler var. Ayrıca merakla beklenen ilk bölüm tarihi de açıklandı. Survivor 2023 15 Ocak'ta başlıyor..

Survivor 2023'ten beklenen tanıtım geldi! Survivor 2023 kadrosunda sürpriz isimler! 15 Ocak'ta başlıyor

Survivor 2023 heyecanı devam ederken beklenen tanıtım az önce geldi. Survivor’da bu sezonda "akıl oyunları" oynanacak. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Survivor 2023'te ünlüler, gönüllüler ve ınfluencelar kadrosu olacak. Merakla beklenen Survivor 2023 15 Ocak'ta ilk bölümüyle Tv8'de olacak...

SURVİVOR 2023'TEN BEKLENEN TANITIM GELDİ!

Survivor 2023'ten heyecanla beklenen ilk tanıtım geldi. Acun Ilıcalı O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Survivor 2023 tanıtımını yayınladı.

SURVİVOR YENİ SEZONDA YENİ FORMAT!

Acun Ilıcalı yeni sezon ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak.'' dedi.

SURVİVOR 2023 GÖNÜLLÜLER KADROSU:

Survivor 5

Aziz
Gizem Avcı
Osman Can
Aleyna
Asena
Özgür
Tunga
Kardelen
Walıson

SURVİVOR 2023 INFLUENCER KADROSU:

alper rende

Kürşat
Buse
Halil
Chaby
Elanur
Alper Rende

SURVİVOR 2023 ÜNLÜLER KADROSU:

Survivor2

Zeynep Alkan
Ümit Erdim
Aysu Keskin
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Seçkin Piriler
Barış Telli
Murat Eken

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 milyonluk soruyu açtırdı! İşte verdiği cevap1 milyonluk soruyu açtırdı! İşte verdiği cevap
Olgun kadınları böyle taciz etmiş! "Cinsel organıyla hareketler yaptı"Olgun kadınları böyle taciz etmiş! "Cinsel organıyla hareketler yaptı"
Otelden kaçtı... Stüdyo bir anda karıştı! 20 kişi zor tuttuOtelden kaçtı... Stüdyo bir anda karıştı! 20 kişi zor tuttu

En Çok Okunan Haberler

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde 3 gözaltı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde 3 gözaltı

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

Kılıçdaroğlu: ‘Şaşkınlıkla izleyeceksiniz! Bir fırtına geliyor…’

Kılıçdaroğlu: ‘Şaşkınlıkla izleyeceksiniz! Bir fırtına geliyor…’

Dikkat çeken sonuçlar: Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki fark...

Dikkat çeken sonuçlar: Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki fark...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA 2023: Milli Piyango 31 Aralık 2022 yılbaşı bileti çekilişi bilet sorgulama sıralı tam liste! HIZLI SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA 2023: Milli Piyango 31 Aralık 2022 yılbaşı bileti çekilişi bilet sorgulama sıralı tam liste! HIZLI SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama sıralı tam liste hızlı sorgulama

MİLLİ PİYANGO 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama sıralı tam liste hızlı sorgulama

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.