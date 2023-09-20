Survivor 2024 ne zaman başlıyor? Survivor All Star 2024 yarışmacıları kimler, kadro tamamlandı mı?

Survivor All Star 2024 için geri sayım devam ediyor. Bu sezon All Star konsepti ile ekrana gelecek olan Survivor'da geçtiğimiz sezonlarda yarışan isimler yer alacak. Survivor All Star 2024 yarışmacıları arasında, Nefise Karatay, Merve Aydın, Yiğit Poyraz, Sercan Yıldırım ve Aleyna Kalaycıoğlu gibi isimler yer alıyor. İşte Survivor 2024'e dair detaylı bilgiler...
Survivor All Star 2024'ün bu sezon ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Ancak geçtiğimiz yıllarda 15 Ocak tarihinde başlayan Survivor'ın yine bu taihlerde başlaması bekleniyor. Survivor 2024'ün ne zaman yayın hayatına başlayacağı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
1- Nihat Altınkaya
2- Nagihan Karadere
3- Turabi
4- Damla Can
5- Doğukan Manço
6- Nefise Karatay
7- Merve Aydın
8- Yiğit Poyraz
9- Sercan Yıldırım
10- Aleyna Kalaycıoğlu
11- Ogeday Girişken
12- Seda Ocak
13- Yasin Obuz
14- Sahra Işık
15- Gizem Memiç
16- Özgür Tetik