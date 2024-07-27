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  4. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'na aşk hayatı soruldu! 'Adam gibi adam...' sözleri çok konuşuldu

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'na aşk hayatı soruldu! 'Adam gibi adam...' sözleri çok konuşuldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.07.2024 12:43
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Survivor All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmadaki performansı ve Yunus Emre Özden'le yakınlığından dolayı dikkat çekiyordu. Yarışmanın ardından da adı birçok isimle anılan Kalaycıoğlu'na özel hayatı soruldu. Ünlü ismin verdiği yanıt ise sosyal medyada gündem oldu.

MYNET-Survivor All Star'da adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu yarışmanın ardından özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

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İsmi birçok şarkıcı ve futbolcu ile anılan ünlü isim son olarak Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör ile şezlongta samimi şekilde görüntülenmişti.

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AŞK İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Bu görüntüler kısa sürede gündem olunca Aleyna Kalaycıoğlu açıklama yapmış ve “Arkadaşımın arkadaşı kendisi. Beachte birlikteydik. Telefondan bir şey gösteriyordu. Güneş de vardı. O da kolunu attığı için öyle bir görüntü ortaya çıkmış. Ama zaten bu saatten sonra arkadaşım da değil kendisi. Hoş olmayan şeyler yani. Aramda bir şey olması onunla imkansız.” demişti.

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'ADAM GİBİ ADAM BULABİLİRSEK...'

Ünlü isim şimdi de bir mekan çıkışı görüntülendi ve özel hayatı soruldu. Aleyna Kalaycıoğlu 'gerçekten güvendiğim bir ilişkim olursa cesur bir şekilde çıkarım. Sadece böyle yazılıp çizmeler canımı sıkıyor. Gerçekten adam gibi adam bulabilirsek neden olmasın ama şuan gerçekten kimse yok' diyerek yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Aleyna Kalaycıoğlu
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