Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'na aşk hayatı soruldu! 'Adam gibi adam...' sözleri çok konuşuldu

MYNET-Survivor All Star'da adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu yarışmanın ardından özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

İsmi birçok şarkıcı ve futbolcu ile anılan ünlü isim son olarak Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör ile şezlongta samimi şekilde görüntülenmişti.

AŞK İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Bu görüntüler kısa sürede gündem olunca Aleyna Kalaycıoğlu açıklama yapmış ve “Arkadaşımın arkadaşı kendisi. Beachte birlikteydik. Telefondan bir şey gösteriyordu. Güneş de vardı. O da kolunu attığı için öyle bir görüntü ortaya çıkmış. Ama zaten bu saatten sonra arkadaşım da değil kendisi. Hoş olmayan şeyler yani. Aramda bir şey olması onunla imkansız.” demişti.

'ADAM GİBİ ADAM BULABİLİRSEK...'

Ünlü isim şimdi de bir mekan çıkışı görüntülendi ve özel hayatı soruldu. Aleyna Kalaycıoğlu 'gerçekten güvendiğim bir ilişkim olursa cesur bir şekilde çıkarım. Sadece böyle yazılıp çizmeler canımı sıkıyor. Gerçekten adam gibi adam bulabilirsek neden olmasın ama şuan gerçekten kimse yok' diyerek yanıt verdi.