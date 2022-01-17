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Survivor All Star'a gelmesi beklenen Turabi Çamkıran yeni projesini açıkladı!

17.01.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'a gelmesi beklenen Turabi Çamkıran, ABD'li güreş şirketi WWE ile anlaştığını duyurdu. Çamkıran ayrıca, YouTube'da yeni bir projeye başladığını da takipçileriyle paylaştı. Kendisini eleştirenlere yanıt veren Çamkıran'ın bazı sözleri sansürlendi.

Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2022'ye katılacağının sinyallerini veren Turabi Çamkıran, ABD'li eğlence şirketi WWE ile anlaştı. World Wrestling Entertainment'de ünlü güreşçi Rikishi'den eğitim almaya başlayan Çamkıran, paylaşımına ''Yok artık daha neler diyeceğiniz türden" notunu düştü.

Survivor All Star'a gelmesi beklenen Turabi Çamkıran yeni projesini açıkladı!

Turabi Çamkıran, ayrıca YouTube'daki yeni projesini de Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Survivor All Star'a gelmesi beklenen Turabi Çamkıran yeni projesini açıkladı!

Survivor 2014 ve 2015 sezonlarında şampiyon olan Turabi Çamkıran, şimdilerde cüretkar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Bikinili kadınlarla verdiği pozlarla tepki çeken Turabi Çamkıran, ''Tamam sizden başka namuslusu yok bu dünyada, inandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki, sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım'' sözleriyle dikkatleri üzerine toplamıştı.

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran yeni projesini açıkladı! Küfürler havada uçuştu

Mersin doğumlu Turabi Çamkıran, Survivor programıyla milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Survivor All Star'a gelmesi beklenen Turabi Çamkıran yeni projesini açıkladı!

3 kez katıldığı Survivor'dan iki kez şampiyonlukla ayrılan Çamkıran, 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds yarışmasında da şampiyon olmuştu.

Survivor All Star'a gelmesi beklenen Turabi Çamkıran yeni projesini açıkladı!


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survivor Turabi Çamkıran
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