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Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan kucak pozu!

23.03.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonunda başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen İlayda Şeker ve İsmail Balaban çiftinden yeni kareler geldi. İlayda Şeker, Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın kucağında verdiği pozu, takipçilerinin beğenisine sundu.

Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan kucak pozu!

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, adadan döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan ile yollarını ayırmıştı. İsmail Balaban, kısa bir süre sonra gönlünü yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker'e kaptırdı. Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan İlayda Şeker, İsmail Balaban'ın kucağında verdiği pozu paylaşmayı ihmal etmedi.

Şeker, ''3 ortak özelliğiniz?'' sorusuna ''Allah seni inandırsın, bir tane bile ortak özelliğimiz yok'' yanıtını verdi.

İlayda Şeker Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın kucağında poz verdi!

Bir takipçisinden gelen ''Ne zaman başladı? Hiç fark etmedik.'' sorusunu da yanıtsız bırakmayan İlayda Şeker, ''Biz de anlayamadık. Elmalı güreşlerine gelmiştim oysa ki'' ifadelerini kullandı.

İlayda Şeker Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın kucağında poz verdi!

Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın, sevgilisi İlayda Şeker'e araba hediye ettiği öne sürülmüştü.

Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan kucak pozu!

İlayda Şeker, kendisine yöneltilen ''5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?'' sorusuna ''Antalya Elmalı'da'' yanıtı vererek, evliliğe yeşil ışık yakmıştı.

Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan kucak pozu!

İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, Antalya'da çeyiz ürünleri satılan bir pasajda İlayda Şeker ile görülmüştü.

Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan kucak pozu!

İsmail Balaban'ın eski nişanlısı Gamze Atakan ise geçtiğimiz günlerde kendisi gibi mühendis olan sevgilisiyle nişanlandı.

Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan kucak pozu!


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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