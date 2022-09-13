Survivor Aycan Yanaç'ın göbek dekolteli pozu büyüledi! "Bir kanatların eksik"

2022 yılında yayınlanan Survivor'dan rahatsızlığı sebebiyle ayrılan ünlü futbolcu Aycan Yanaç, önceki günlerde siyah elbisesiyle çekildiği fotoğrafıyla çokça konuşulmuştu. Sosyal medyada aktifliğini sürdüren ve 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Yanaç'tan bu kez dekolteli bir paylaşım geldi.

SURVİVOR AYCAN YANAÇ'IN GÖBEK DEKOLTELİ PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI!

2020 senesinde Survivor'a dahil olan isim, sonrasında 2022 yılında düzenlenen Survivor All Star'a da katılmıştı. Yarışma esnasında koronavirüse yakalanan ünlü sporcu, bu süreçte gündemden hiç düşmemişti.

Rahatsızlık sonrası 2 Şubat 2022 tarihinde yarışmadan kendi isteğiyle ayrılan isim, şimdilerde sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor.

Son günlerde yüzündeki değişiklik ve estetik uygulamalarla konuşulan ismin göbek dekolteli pozu takipçilerini büyüledi.

"BİR KANATLARIN EKSİK"

Ünlü ismin "Sezonu kapattım" notuyla paylaştığı fotoğrafına takipçilerinden yorum yağdı. Bazı takipçiler ise Yanaç'a "Bir kanatların eksik", "Maşallah" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Aycan Yanaç'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...





