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Survivor Aycan Yanaç'ın göbek dekolteli pozu büyüledi! "Bir kanatların eksik"

13.09.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla tanınırlığı arttıran Aycan Yanaç, bu sene Survivor 2022 All Star yarışmasında mücadele ederken yarışmaya kendi isteğiyle veda etmişti. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarına devam eden ünlü isim son olarak göbek dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi.

Survivor Aycan Yanaç'ın göbek dekolteli pozu büyüledi! "Bir kanatların eksik"

2022 yılında yayınlanan Survivor'dan rahatsızlığı sebebiyle ayrılan ünlü futbolcu Aycan Yanaç, önceki günlerde siyah elbisesiyle çekildiği fotoğrafıyla çokça konuşulmuştu. Sosyal medyada aktifliğini sürdüren ve 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Yanaç'tan bu kez dekolteli bir paylaşım geldi.

SURVİVOR AYCAN YANAÇ'IN GÖBEK DEKOLTELİ PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI!

2020 senesinde Survivor'a dahil olan isim, sonrasında 2022 yılında düzenlenen Survivor All Star'a da katılmıştı. Yarışma esnasında koronavirüse yakalanan ünlü sporcu, bu süreçte gündemden hiç düşmemişti.

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Rahatsızlık sonrası 2 Şubat 2022 tarihinde yarışmadan kendi isteğiyle ayrılan isim, şimdilerde sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor.

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Son günlerde yüzündeki değişiklik ve estetik uygulamalarla konuşulan ismin göbek dekolteli pozu takipçilerini büyüledi.

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"BİR KANATLARIN EKSİK"

Ünlü ismin "Sezonu kapattım" notuyla paylaştığı fotoğrafına takipçilerinden yorum yağdı. Bazı takipçiler ise Yanaç'a "Bir kanatların eksik", "Maşallah" gibi yorumlarda bulundu.

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İşte Aycan Yanaç'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Aycan Yanaç survivor ele fotoğrafı
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