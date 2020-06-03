Survivor Aycan Yanaç kimdir? Survivor'dan elenen Aycan kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Survivor Aycan'ın hayat hikayesi

Survivor 2020'nin renkli yarışmacılarından Aycan Yanaç, hayatı en fazla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Yarışmadaki performansı yanı sıra sportif kariyeriyle de öne çıkan Aycan Yanaç, Survivor'a 95. bölümde veda etti. Aycan'ın elenmesi gönüllüler takımı yarışmacılarını da şaşırttı. İşte Survivor'dan elenen Aycan Yanaç hakkında merak edilenler.

SURVIVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg'le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln'de devam etti.



Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015’te Bosna-Hersek’e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018’de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

