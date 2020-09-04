Survivor Aycan Yanaç'tan bikini yanıtı! 'Tepkiler umurumda değil'

Survivor yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Almanya doğumlu futbolcu Aycan Yanaç, Bebek'te Mert Öcal'la kameralara takıldı. Survivor yarışması sonrası büyük ilgi gören Aycan tekrar futbola döndü.

Gaziantep Algspor'la anlaşma imzalayan Aycan Yanaç heyecanını kameralarla paylaştı. Güzel futbolcu Survivor'dan sonra hayatındaki değişiklikleri anlattı.



Survivor Aycan yarışma sonrası soluğu tatilde almış ve bol bol da paylaşım yapmıştı.

Aycan son paylaştığı bikinili pozlarıyla ilgili "Ben beğendiğim fotoğrafları paylaşıyorum bu aralar tatildeydim çok bikinili fotoğraf paylaştım diye tepki aldım. Ama bu benim profilim olduğu için kendi hoşuma gittiği için paylaşıyorum. Kimsenin ne dediği çok umurumda olmuyor" dedi.

