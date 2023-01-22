Survivor Barış Telli kimdir, kaç yaşında, nereli? 2023 Survivor Barış’ın bacağına ne oldu, ayağını nasıl kaybetti? İşte acıklı hikayesi

Survivor Barış’ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da Ünlüler Takımı kadrosunda yer alan Barış Telli, Kırıkkale doğumludur. Başarılı yarışmacı, küçük yaşlarda top peşinde koştuğu sırada bir aracın çarpması sonucu sağ ayağını kaybetmiş.

SURVİVOR BARIŞ TELLİ KİMDİR?

1989 Kırıkkale doğumlu Barış Telli 32 yaşındadır. 1993'te kaza sonucu bacağını kaybetti. 2012'de özel koşu protezine kavuştu. 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100m koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazandı ve ülkesini milli atlet olarak temsil etti.



2014'te sanatçı Hülya Avşar'ın desteğiyle aldığı yeni proteziyle yüksek atlamada Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı ve Türkiye rekoru kırdı. Aynı sene Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile dördüncü kez Dünya üçüncüsü oldu.

2015'te gelindiğinde Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur. 2015'te 32 golle, 2009 ve 2013'ün ardından bir kez daha Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu. 2016'da, tekerlekli sandalye tenisi'ne başladı ve çiftlerde Türkiye Şampiyonu olmuştur. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile 50.000 taraftarın önünde Avrupa şampiyonluğunu kazanma gururunu yaşamıştır. Aynı maçın ardından verdiği klasikleşmiş pozu ile yılın fotoğrafı ödülünü kazanmıştır. 2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye'nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçilmiştir.



SURVİVOR BARIŞ TELLİ’NİN AYAĞINA NE OLDU?

Küçük yaşlarda top peşinde koştuğu sırada bir aracın çarpması sonucu sağ ayağını kaybettiğini anlatan Barış Telli, "4 yaşlarındayken topun peşinden koşarak yola çıkıyorum daha sonra aracın altında kalarak sağ ayağımı kaybediyorum ama hala topun peşinde koşuyorum. Top oynamayı çok seviyordum onun için ayağımızı bile kaybettik. Ancak spor aşkı, futbol aşkı benim için hiçbir zaman engel tanımadı. Bu zamana kadar da çok çalışarak, emek vererek bu seviyelere geldim. Normal ayağım da sakat. Bu turnuvada oynayamadım, kamplara katılamadım. İnanın yedek kulübesinde otururken bile can atıyorum. Top gelse de sahalara hemen atlasam diye uğraşıyorum. Şampiyonluk kupasını aldık ve bu her şeye bedel. Önemli olan kupayı kazanmaktı. Takım arkadaşlarım ellerinden geleni yaptı. Bu şampiyonlukta teknik ekip, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye personelleri, kulüp başkanımız ve yöneticilerimizin çok büyük emekleri var. Kupayı çok güzel bir şekilde Türkiye'de kaldırmış olduk. Şampiyonlar Ligi şampiyonu biz olduk" dedi.

