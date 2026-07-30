MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı kaç yaşındaydı? Eren Kaşıkçı eşi ve kızı kimdir?

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı, arkadaşı tarafından Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sevenlerini yasa boğan ölüm haberinin ardından Eren Kaşıkçı'ya dair araştırmalar hız kazandı.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı kaç yaşındaydı? Eren Kaşıkçı eşi ve kızı kimdir?
Öznur Yaslı İkier

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı, Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Olay, saat 17.00 sıralarında Kumköy Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, şef Eren Kaşıkçı, arkadaşı Mikail M. tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Mikail M.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı kaç yaşındaydı? Eren Kaşıkçı eşi ve kızı kimdir? 1

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hareketsizce yatan Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaşıkçı'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Eren Kaşıkçı'nın ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı kaç yaşındaydı? Eren Kaşıkçı eşi ve kızı kimdir? 2

EREN KAŞIKÇI KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 37 yaşındaydı. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıydı.

Eren Kaşıkçı, 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştı. Uzun yıllar İstanbul'daki çeşitli otellerin mutfak ekiplerinde görev alarak deneyim kazanmıştı.

Kaşıkçı, 2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasında birinci olarak adını duyurmuştu. Eren Kaşıkçı, yarışmada kazandığı teknik başarıların yanı sıra sakin tavırları ve "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınmaktaydı.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı kaç yaşındaydı? Eren Kaşıkçı eşi ve kızı kimdir? 3

MasterChef şampiyonluğunun ardından Zekeriyaköy'de "Kızıl Sakal Sandviç" adında kendi dükkanını açmıştı. Ecem Ruşitoğlu ile evli olan şefin, Maya adında bir kız çocuğu bulunmaktaydı.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı kaç yaşındaydı? Eren Kaşıkçı eşi ve kızı kimdir? 4

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölümün ardından TT oldu! Herkes senariste seslendiYeni bölümün ardından TT oldu! Herkes senariste seslendi
Kararını verdi! İddialı diziye girdiKararını verdi! İddialı diziye girdi

Anahtar Kelimeler:
Masterchef Eren Kaşıkçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turladı! Gornik engeli aşıldı

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turladı! Gornik engeli aşıldı

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

FED'in faiz kararı belli oldu!

FED'in faiz kararı belli oldu!

Nüfusu 51 bin: 'Hafta sonu yarım milyona ulaşıyor'

Nüfusu 51 bin: 'Hafta sonu yarım milyona ulaşıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.