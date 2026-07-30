MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı kaç yaşındaydı? Eren Kaşıkçı eşi ve kızı kimdir?

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı, Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Olay, saat 17.00 sıralarında Kumköy Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, şef Eren Kaşıkçı, arkadaşı Mikail M. tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Mikail M.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hareketsizce yatan Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaşıkçı'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Eren Kaşıkçı'nın ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu.

EREN KAŞIKÇI KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 37 yaşındaydı. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıydı.

Eren Kaşıkçı, 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştı. Uzun yıllar İstanbul'daki çeşitli otellerin mutfak ekiplerinde görev alarak deneyim kazanmıştı.

Kaşıkçı, 2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasında birinci olarak adını duyurmuştu. Eren Kaşıkçı, yarışmada kazandığı teknik başarıların yanı sıra sakin tavırları ve "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınmaktaydı.

MasterChef şampiyonluğunun ardından Zekeriyaköy'de "Kızıl Sakal Sandviç" adında kendi dükkanını açmıştı. Ecem Ruşitoğlu ile evli olan şefin, Maya adında bir kız çocuğu bulunmaktaydı.