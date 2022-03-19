Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi Mert Öcal'a ateş püskürdü! ''Artık katlanamıyorum!''

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde, Ünlüler adası karıştı. Tencere yıkama sırası nedeniyle tartışan Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal, birbirlerinin üzerine yürüdü. Gerginliğin tırmanmasıyla sinirlerine hakim olamayan Batuhan Karacakaya'yı, takım arkadaşı Adem Kılıçcı zor zaptetti. Mert Öcal'ın sözleri, çoğu sosyal medya kullanıcısı tarafından tahrik edici bulundu.

''ABİME YAPILANLARA KATLANAMIYORUM''

Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya, yaşananlar karşısında sessizliğini koruyamadı. Melissa Karacakaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Sırf yaşı var diye olgunluktan nasibini almamış insanlara acıyorum. 'Sen kimsin?' diyorsun da ben söyleyeyim sana. Abim 11 kere performans birincisi oldu. Yazıklar olsun. Hala orada durmanın sebebi ne performansından ne de ada hayatından! Abime yapılanlara artık katlanamıyorum, yeter!'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mert Öcal, Batuhan Karacakaya'ya tencereyi yıkaması gerektiğini söyledi. Her akşam ateşi yaktığını ve 20 dakika boyunca başında beklemek zorunda kaldığını söyleyen Batuhan Karacakaya, tencereyi yıkamayacağını söyledi. Sinirlenip elindeki odunla Batuhan Karacakaya'yı korkutan Mert Öcal, ''Senin kafanı kırarım'' ifadelerini kullandı. Duydukları karşısında öfkeden deliye dönen Batuhan Karacakaya, Mert Öcal'ın üzerine yürüdü. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle zor sakinleşen Batuhan Karacakaya, ''Ben artık bitiriyorum'' diyerek eline aldığı ağaç dalını Mert Öcal'a fırlatmaya çalıştı.

Sinirlerine hakim olamayan Batuhan Karacakaya, kendisine ''Dua et yaşın ufak'' diyen Mert Öcal'a ''Bak seni atarım nehre, görürsün çocuğu'' şeklinde yanıt verdi.

Acun Ilıcalı, iki tarafında haklı yanları olduğunu söyleyerek, konuyu kapatmak istese de Mert öcal, Batuhan Karacakaya ile aynı adada kalmak istemediğini dile getirdi.

Mert Öcal'ın sözlerinin tahrik edici olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, ilk teması yapan Batuhan Karacakaya'nın ise seyirciden özür dilemesi gerektiğini söyledi.



