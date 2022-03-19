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Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi Mert Öcal'a ateş püskürdü! ''Artık katlanamıyorum!''

19.03.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonuna, Mert Öcal ve Batuhan Karacakaya arasındaki kavga, damga vurdu. Mert Öcal'ın, elindeki odunu yere fırlatmasıyla sakinliğini koruyamayan Batuhan Karacakaya, öfkeden deliye döndü. Mert Öcal'a ''Seni bu nehre atarım'' sözleriyle seslenen Batuhan Karacakaya'yı, takım arkadaşları zor sakinleştirdi. Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi Melissa Karacakaya, Twitter hesabından Mert Öcal'a ağır sözler sarf etti.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi Mert Öcal'a ateş püskürdü! ''Artık katlanamıyorum!''

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde, Ünlüler adası karıştı. Tencere yıkama sırası nedeniyle tartışan Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal, birbirlerinin üzerine yürüdü. Gerginliğin tırmanmasıyla sinirlerine hakim olamayan Batuhan Karacakaya'yı, takım arkadaşı Adem Kılıçcı zor zaptetti. Mert Öcal'ın sözleri, çoğu sosyal medya kullanıcısı tarafından tahrik edici bulundu.

''ABİME YAPILANLARA KATLANAMIYORUM''

Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya, yaşananlar karşısında sessizliğini koruyamadı. Melissa Karacakaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Sırf yaşı var diye olgunluktan nasibini almamış insanlara acıyorum. 'Sen kimsin?' diyorsun da ben söyleyeyim sana. Abim 11 kere performans birincisi oldu. Yazıklar olsun. Hala orada durmanın sebebi ne performansından ne de ada hayatından! Abime yapılanlara artık katlanamıyorum, yeter!'' ifadelerini kullandı.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşinden Mert Öcal'a ağır sözler! Ateş püskürdü

NE OLMUŞTU?

Mert Öcal, Batuhan Karacakaya'ya tencereyi yıkaması gerektiğini söyledi. Her akşam ateşi yaktığını ve 20 dakika boyunca başında beklemek zorunda kaldığını söyleyen Batuhan Karacakaya, tencereyi yıkamayacağını söyledi. Sinirlenip elindeki odunla Batuhan Karacakaya'yı korkutan Mert Öcal, ''Senin kafanı kırarım'' ifadelerini kullandı. Duydukları karşısında öfkeden deliye dönen Batuhan Karacakaya, Mert Öcal'ın üzerine yürüdü. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle zor sakinleşen Batuhan Karacakaya, ''Ben artık bitiriyorum'' diyerek eline aldığı ağaç dalını Mert Öcal'a fırlatmaya çalıştı.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi Mert Öcal'a ateş püskürdü! ''Artık katlanamıyorum!''

Sinirlerine hakim olamayan Batuhan Karacakaya, kendisine ''Dua et yaşın ufak'' diyen Mert Öcal'a ''Bak seni atarım nehre, görürsün çocuğu'' şeklinde yanıt verdi.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi Mert Öcal'a ateş püskürdü! ''Artık katlanamıyorum!''

Acun Ilıcalı, iki tarafında haklı yanları olduğunu söyleyerek, konuyu kapatmak istese de Mert öcal, Batuhan Karacakaya ile aynı adada kalmak istemediğini dile getirdi.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi Mert Öcal'a ateş püskürdü! ''Artık katlanamıyorum!''

Mert Öcal'ın sözlerinin tahrik edici olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, ilk teması yapan Batuhan Karacakaya'nın ise seyirciden özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi Mert Öcal'a ateş püskürdü! ''Artık katlanamıyorum!''


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya Mert Öcal
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