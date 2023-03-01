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Survivor Çağla kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Çağla Taşdelen elendi mi? Yarışmada şaşırtan eleme!

01.03.2023 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Çağla, yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Survivor'da ödül oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı, gecenin sonunda hayallerine veda eden ismi açıkladı. Birçok kişi arama motorlarında programa ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Survivor Çağla kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Çağla Taşdelen elendi mi? İşte detaylar...

Survivor Çağla kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Çağla Taşdelen elendi mi? Yarışmada şaşırtan eleme!

Survivor Çağla, dünkü eleme gecesinin ardından 1 Mart 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Çağla Taşdelen elenerek hayallerine veda etti. İşte Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'in hayatı ve biyografisi...

SURVİVOR ÇAĞLA KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen Çağla Taşdelen erzak oyununda kadroya katıldı. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Çağla Taşdelen'in İnstagram'da 4 bin takipçisi vardır. İnstagram adresi "caglatasdelen" şeklindedir.

ÇAĞLA TAŞDELEN SURVİVOR'DAN ELENDİ

Ünlülerden Çağla, gönüllülerden Aziz, Fatih, Elanur ve Asena eleme potasına girmişti.

Ödül oyunu sonunda gerçekleşen ada konseyinde veda eden isim Çağla oldu.

surv çağla

Survivor adasına veda eden Çağla, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

''Gerçekten ne diyeceğimi ne hissedeceğimi bilmiyorum. Üzgünüm, bu şekilde olduğu için. Yani benim için her şey yeni başlamıştı. Hafta başında öyle hissediyordum. Ama vardır bunda da bir hayır diyorum. Çünkü çok ciddi bir şey atlattım. Demek ki benim Türkiye gitmem, ailemin yanında olmam gerekiyormuş. Kimseye kırgın dargın değilim. Canları sağolsun. Benim hikayemin burada değil Türkiye'de devam etmesi gerekiyor.''

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