Survivor Çağla kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Çağla Taşdelen elendi mi? Yarışmada şaşırtan eleme!

Survivor Çağla, dünkü eleme gecesinin ardından 1 Mart 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Çağla Taşdelen elenerek hayallerine veda etti. İşte Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'in hayatı ve biyografisi...

SURVİVOR ÇAĞLA KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen Çağla Taşdelen erzak oyununda kadroya katıldı. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Çağla Taşdelen'in İnstagram'da 4 bin takipçisi vardır. İnstagram adresi "caglatasdelen" şeklindedir.

ÇAĞLA TAŞDELEN SURVİVOR'DAN ELENDİ

Ünlülerden Çağla, gönüllülerden Aziz, Fatih, Elanur ve Asena eleme potasına girmişti.

Ödül oyunu sonunda gerçekleşen ada konseyinde veda eden isim Çağla oldu.

Survivor adasına veda eden Çağla, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

''Gerçekten ne diyeceğimi ne hissedeceğimi bilmiyorum. Üzgünüm, bu şekilde olduğu için. Yani benim için her şey yeni başlamıştı. Hafta başında öyle hissediyordum. Ama vardır bunda da bir hayır diyorum. Çünkü çok ciddi bir şey atlattım. Demek ki benim Türkiye gitmem, ailemin yanında olmam gerekiyormuş. Kimseye kırgın dargın değilim. Canları sağolsun. Benim hikayemin burada değil Türkiye'de devam etmesi gerekiyor.''

