Survivor’da 2. bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Haziran Survivor’da eleme adayı kim oldu? İşte yaşananlar!

Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Son 5 yarışmacının kaldığı Survivor'da mücadele ve hırs artıyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre, 8 Haziran Perşembe akşamı Survivor'da son eleme gerçekleşecek. Böylelikle İstanbul finalistleri belli olacak. İşte 7 Haziran 2023 Survivor'da yaşananlar...
Survivor'da üçlü dokunulmazlık serisinin ikisi tamamlandı. Dokunulmazlığı Yusuf kazandı. Ödüle de beraberinde Özgür ve Nefise'yi götürdü.
Bugünkü ödül mangal partisi oldu. Kazanan istediği 2 arkadaşını yanına alıp ödülden faydalanabilecek.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Yusuf, ikinci eleme adayı olarak Osman Can'ı seçti. İlk ismi de Yusuf vermişti. İlk eleme adayı Ertuğ olmuştu.