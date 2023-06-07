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Survivor’da 2. bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Haziran Survivor’da eleme adayı kim oldu? İşte yaşananlar!

07.06.2023 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da dokunulmazlık oyunun kazananı merak konusu oldu. 6 Haziran Salı akşamı Survivor'da dokunulmazlık serileri başladı. Birinci seriyi Yusuf kazandı. Büyük finale adım adım yaklaşılan yarışmada hırs ve mücadele de artış gösterdi. Peki, Survivor’da 2. bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Haziran Survivor’da eleme adayı kim oldu?

Survivor’da 2. bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Haziran Survivor’da eleme adayı kim oldu? İşte yaşananlar!

Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Son 5 yarışmacının kaldığı Survivor'da mücadele ve hırs artıyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre, 8 Haziran Perşembe akşamı Survivor'da son eleme gerçekleşecek. Böylelikle İstanbul finalistleri belli olacak. İşte 7 Haziran 2023 Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da üçlü dokunulmazlık serisinin ikisi tamamlandı. Dokunulmazlığı Yusuf kazandı. Ödüle de beraberinde Özgür ve Nefise'yi götürdü.

Survivor 4

SURVİVOR'DA ÖDÜL NEYDİ?

Bugünkü ödül mangal partisi oldu. Kazanan istediği 2 arkadaşını yanına alıp ödülden faydalanabilecek.

SURVİVOR 2023 SON 5'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

  • Nefise
  • Yusuf
  • Ertuğ
  • Özgür
  • Osman Can

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Yusuf, ikinci eleme adayı olarak Osman Can'ı seçti. İlk ismi de Yusuf vermişti. İlk eleme adayı Ertuğ olmuştu.


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